В Москве усилили меры безопасности после заявлений Пригожина

ТАСС пишет, что под усиленную охрну в столицу взяли все органы государственной власти и объекты транспортной инфраструктуры. Источник РБК сообщил, что силовые ведомства перевели на усиленный режим работы

В Москве после заявлений основателя ЧВК Вагнер Евгения Пригожина усилили меры безопасности, сообщил ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

«Под усиленную охрану взяты все важнейшие объекты, органы государственной власти и объекты транспортной инфраструктуры», — сказали агентству. По словам его источника, по тревоге подняли подразделения ОМОНа и СОБРа Росгвардии.

Силовые ведомства перешли на усиленный режим несения службы, сообщил источник РБК, близкий к ФСБ. По его словам, сотрудникам ФСБ приказано не покидать города, многих вызвали на службу.

«Известия» со ссылкой на источник пишут, что все офицеры Росгвардии Центрального округа прибыли в подразделения по тревоге. Также по тревоге подняты сотрудники полиции.

Помимо Москвы меры безопасности усилили и в Ростове, где находится штаб Южного военного округа, передает корреспондент РБК. Ростовское издание 161.ru опубликовало фотографии, на которых видна военная техника и техника Росгвардии.

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Вечером 23 июня ФСБ возбудила против основателя ЧВК Вагнер Евгения Пригожина уголовное дело по статье о вооруженном мятеже. По ней грозит от 12 до 20 лет лишения свободы.

Дело завели после того, как Пригожин заявил о ракетном ударе по лагерю наемников, который привел к «огромным» потерям. Он обвинил в случившемся «военное руководство» и пообещал ответить. Позже он уточнил, что о «военном перевороте» речи не идет — это «марш справедливости».

Минобороны заявление Пригожина опровергло и обвинило бизнесмена в провокации. В ФСБ назвали заявления основателя ЧВК «ударом в спину» и призвало наемников задержать его. К бойцам ЧВК также обратились генерал Сергей Суровикин и первый замначальника Главного управления Генштаба генерал-лейтенант Владимир Алексеев. Оба они призвали бойцов «остановиться», заявив о недопустимости подобных действий в период, когда страна находится в сложном положении. «Пока не поздно, нужно и необходимо подчиниться воле и приказу всенародно избранного президента. Остановить колонны, вернуть их в пункты постоянной дислокации. Решить все проблемы только мирным путем под руководством верховного главнокомандующего», — сказал Суровикин.