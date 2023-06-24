Усиление мер безопасности на въездах в Москву. Фоторепортаж
Власти усиливают меры безопасности после объявления в Москве режима контртеррористической операции в с действиями ЧВК «Вагнер». На въездах в город появилась бронетехника. Как Москва защищает въезды в город — в фоторепортаже РБК.
Выезд на МКАД
Подразделение «Росгвардии»
Военнослужащий «Росгвардии» в районе выезда из Москвы на трассу «Дон».
Военная техника на улице Москвы
Обстановка в районе развязки со МКАД перед выездом на трассу «Дон».
Военнослужащие сооружают блокпост из мешков с песком
Военная техника на выезде из Москвы
Сотрудники полиции и военнослужащий на блокпосту
Военнослужащий на блокпосту при выезде из Москвы
Полиция заблокировала большую часть проезжей части при выезде на МКАД
Солдаты с автоматическим гранатометом АГС на блокпосту
Блокпост при въезде в Москву
Блокпост
Военная техника на блокпосту
Вертолёт с боекомплектом