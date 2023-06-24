Усиление мер безопасности на въездах в Москву. Фоторепортаж

Телеканал
Pro
Инвестиции
Мероприятия
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Газета
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК КомпанииРБК Life
...
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморский край
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Pro
Инвестиции
Мероприятия
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Газета
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Life
РБК Компании
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 24 июня
EUR ЦБ: 91,49 (-0,45) Инвестиции, 23 июн, 16:07 Курс доллара на 24 июня
USD ЦБ: 84,08 (+0,47) Инвестиции, 23 июн, 16:07
«Спартак» и «Динамо» попали в одну группу в Кубке России по футболу Спорт, 18:49
Путин разрешил принимать осужденных на службу по контракту Политика, 18:47
Рублев победил обидчика Медведева и вышел в финал турнира в Германии Спорт, 18:44
Блинкен обсудил ситуацию в России с G7 и Евросоюзом Политика, 18:42
Медведев счел действия Пригожина продуманной операцией по захвату власти Политика, 18:31
В контексте текста: Иван Янковский — о сериале «Плейлист волонтера» РБК и Okko, 18:31
Собянин объявил понедельник нерабочим днем в Москве Политика, 18:18
ChatGPT: как превратить нейросеть в помощника
На интенсиве РБК Pro вы научитесь использовать чат-бот для решения ваших задач
Купить интенсив
Въезды в Липецк перекрыли по двум направлениям Общество, 18:12
От ₽84,5 до ₽200: сколько стоили доллар и евро в обменниках Москвы Инвестиции, 18:10
МИД заявил, что действия Пригожина «играют на руку внешним врагам России» Политика, 18:05
Ozon и Wildberries начали скрывать товары с символикой ЧВК «Вагнер» Политика, 17:58
ЧВК в Ростове и дело против Пригожина о мятеже. Главное к 17:50 мск Политика, 17:50
Как популярные паблики становятся успешными бизнес-проектами РБК и ВКонтакте, 17:46
Прокуратура Москвы напомнила об ограничениях для машин и связи из-за КТО Общество, 17:46
Дело о мятеже Пригожина ,  
0 

Усиление мер безопасности на въездах в Москву. Фоторепортаж

Власти усиливают меры безопасности после объявления в Москве режима контртеррористической операции в с действиями ЧВК «Вагнер». На въездах в город появилась бронетехника. Как Москва защищает въезды в город — в фоторепортаже РБК.
Выезд на МКАД&nbsp;
Фото: Андрей Любимов / РБК

Выезд на МКАД 

Подразделение &laquo;Росгвардии&raquo;&nbsp;
Фото: Андрей Любимов / РБК

Подразделение «Росгвардии» 

Военнослужащий &laquo;Росгвардии&raquo; в районе выезда из Москвы на трассу &laquo;Дон&raquo;.
Фото: Андрей Любимов / РБК

Военнослужащий «Росгвардии» в районе выезда из Москвы на трассу «Дон».

Военная техника на улице Москвы
Фото: Андрей Любимов / РБК

Военная техника на улице Москвы

Обстановка в районе развязки со МКАД перед выездом на трассу &laquo;Дон&raquo;.
Фото: Андрей Любимов / РБК

Обстановка в районе развязки со МКАД перед выездом на трассу «Дон».

Военнослужащие сооружают блокпост из мешков с песком&nbsp;

Военнослужащие сооружают блокпост из мешков с песком 

Военная техника на выезде из Москвы&nbsp;
Фото: Андрей Любимов / РБК

Военная техника на выезде из Москвы 

Сотрудники полиции и военнослужащий на блокпосту&nbsp;

Сотрудники полиции и военнослужащий на блокпосту 

Военнослужащий на блокпосту при выезде из Москвы

Военнослужащий на блокпосту при выезде из Москвы

Полиция заблокировала большую часть проезжей части при выезде на МКАД
Фото: Андрей Любимов / РБК

Полиция заблокировала большую часть проезжей части при выезде на МКАД

Солдаты с автоматическим гранатометом АГС на блокпосту&nbsp;

Солдаты с автоматическим гранатометом АГС на блокпосту 

Блокпост при въезде в Москву&nbsp;
Фото: Андрей Любимов / РБК

Блокпост при въезде в Москву 

Блокпост&nbsp;

Блокпост 

Военная техника на блокпосту&nbsp;

Военная техника на блокпосту 

Вертолёт с боекомплектом&nbsp;
Фото: Андрей Любимов / РБК

Вертолёт с боекомплектом 

Авторы
Теги
Андрей Любимов Андрей Любимов
мультимедиа Москва
Материалы по теме
Въезды в Липецк перекрыли по двум направлениям
Общество
МИД заявил, что действия Пригожина «играют на руку внешним врагам России»
Политика
Ozon и Wildberries начали скрывать товары с символикой ЧВК «Вагнер»
Политика
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Социальные сети
ВКонтакте
Одноклассники
YouTube
Telegram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморский край
Подписки
РБК Comfort
РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
Рубрики
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
Биографии
РБК Новости
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2023. Сообщения и материалы сетевого издания «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 03.12.2021 за номером ЭЛ №ФС77-82385) сопровождаются пометкой «РБК». 18+ letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter