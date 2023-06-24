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В Свердловской области ввели режим повышенной готовности

Свердловский губернатор Куйвашев ввел режим повышенной готовности на фоне действий ЧВК
Свердловская область
Свердловская область (Фото: Сергей Фомин / Global Look Press)

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев подписал указ о введении на территории области режима повышенной готовности. Об этом сообщает телеграм-канал регионального департамента информационной политики «Свердловский пул».

Режим ввели для органов управления и сил Свердловской областной подсистемы единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций.

«Министерствам и ведомствам, а также муниципальным администрациям региона, в чьи полномочия входит решение вопросов защиты населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, необходимо обеспечить выполнение соответствующих мероприятий», — говорится в сообщении.

Во время режима повышенной готовности члены правительства и главы населенных пунктов обязаны в том числе:

  • проводить при необходимости эвакуационные мероприятия;
  • уточнять планы действий по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и иные документы;
  • принимать оперативные меры по предупреждению возникновения и развития чрезвычайных ситуаций.

Накануне основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин обвинил «военное руководство» в обстреле лагеря частной военной компании и пообещал ответ. Минобороны России назвало заявление Пригожина не соответствующим действительности и провокацией. В отношении основателя ЧВК «Вагнер» завели уголовное дело по статье об организации мятежа (ст. 279 УК РФ). ФСБ призвала бойцов ЧВК не исполнять «преступные приказы» и задержать основателя организации.

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После этого в Москве и Подмосковье объявили режим контртеррористической операции. В нескольких регионах России отменили массовые мероприятия.
 

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Свердловская область Евгений Куйвашев Евгений Пригожин ЧВК Вагнер
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