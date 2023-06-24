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Власти Польши начали консультации с военными из-за ситуации в России

Президент Польши Дуда провел консультации с военными из-за действий Пригожина
Пригожин утверждает, что ЧВК контролирует военные объекты Ростова, и отказывается сложить оружие. Путин заявил о предательстве страны и народа. Европейские страны проводят консультации и усиливают контроль за границей

Президент Польши Анджей Дуда провел консультации с премьером Матеушем Моравецким, Министерством нацобороны и союзными государствами, сообщил глава государства в Twitter.

«Ход событий по ту сторону нашей восточной границы находится под постоянным наблюдением», — добавил Дуда.

Эстония усилила охрану границы с Россией, прямой угрозы для республики нет, сообщила премьер Кая Каллас. Она попросила эстонцев отложить поездку в любой регион России. По ее словам, сейчас власти внимательно следят за развитием ситуации в России и обмениваются данными с союзниками.

МИД Британии также сообщил о внимательном наблюдении за происходящим, а глава Евросовета Шарль Мишель назвал ситуацию «явно внутренним вопросом России».

Основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин накануне вечером обвинил «военное руководство» в ударе по лагерю ЧВК «Вагнер» и пообещал ответить на это. Минобороны опровергло его заявление и назвало провокацией. 24 июня Пригожин сообщил, что его силы блокировали Ростов-на-Дону, а также утверждал, что они контролируют военные объекты в городе. Корреспондент РБК сообщал, что центр города перекрыт.

Президент Владимир Путин назвал ситуацию предательством и указал, что любая смута угрожает государственности. Он пообещал жесткий ответ. «То, с чем мы столкнулись — это именно предательство. Непомерные амбиции и личные интересы привели к измене. К измене и своей стране, и своему народу», — подчеркнул Путин. Президент предложим бойцам ЧВК «Вагнер» сдаться.

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«Никто не собирается по требованию президента, ФСБ или еще кого-нибудь прийти с повинной», — ответил на призыв Пригожин

Жителей Ростова попросили оставаться дома. В Москве, Московской и Воронежской областях ввели режим контртеррористической операции. Трассу М-4 «Дон» частично перекрыли.

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Михаил Добрунов Михаил Добрунов
Анджей Дуда Польша ЧВК Вагнер
Евгений Пригожин фото

Евгений Пригожин

бизнесмен, владелец группы «Конкорд» и ЧВК «Вагнер»

1 июня 1961 года
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