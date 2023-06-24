Глава Северной Осетии призвал земляков не подчиняться Пригожину

В ЧВК «Вагнер» служат много осетин, но так как Пригожин «заигрался» и решил «рвануть страну изнутри», им нельзя ему подчиняться, призвал глава региона. Пригожин утверждает, что занял военные объекты в Ростове-на-Дону

Сергей Меняйло (Фото: Алексей Филиппов / РИА Новости)

Уроженцам Северной Осетии, служащим в ЧВК «Вагнер», следует отказаться подчиняться «преступным приказам» Евгения Пригожина, призвал глава региона Сергей Меняйло.

«Ввергнуть сейчас Россию в братоубийственную гражданскую войну — а именно это сейчас пытается сделать Пригожин, прикрываясь патриотическими лозунгами, — предательство интересов Родины, предательство каждого гражданина России», — написал он.

В частной военной компании состоят «много наших ребят», отметил глава Северной Осетии. По его мнению, Пригожин «слишком заигрался, слишком поверил в собственные силы» и решил «рвануть страну изнутри».

«Мы же все понимаем, к чему приводят такие игры. Наша страна это уже проходила. Ввергнуть сейчас Россию в братоубийственную гражданскую войну — а именно это сейчас пытается сделать Пригожин, прикрываясь патриотическими лозунгами — предательство интересов Родины, предательство каждого гражданина России», — написал Меняйло.

Пригожин накануне обвинил«военное руководство» в обстреле лагеря частной военной компании и пообещал ответ. Минобороны России назвало заявление Пригожина не соответствующим действительности и провокацией. В отношении основателя ЧВК «Вагнер» завели уголовное дело по статье об организации мятежа (ст. 279 УК РФ). ФСБ призвала бойцов ЧВК не исполнять «преступные приказы» и задержать основателя организации.

Утром 24 июня Пригожин выступил с утверждением, что ЧВК «Вагнер» блокировал Ростов-на-Дону. Все массовые мероприятия в Ростове-на-Дону на ближайшие дни отменили. Центр города перекрыт, передает корреспондент РБК.

С обращением затем выступил президент Владимир Путин. В числе причин происходящего он назвал «непомерные амбиции и личные интересы» и пообещал жестко реагировать на «военный мятеж». «Это, по сути, отступничество от своего народа, от боевых товарищей, которые сражаются сейчас на фронте. Это удар в спину нашей стране и нашему народу», — сказал Путин.

