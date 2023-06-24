«Первый канал» показал спецвыпуск новостей о Пригожине

Первый канал показал специальный выпуск новостей после заявлений основателя ЧВК Вагнера Евгения Пригожина и возбуждения против него дела о мятеже.

Выпуск начался около 1:30 мск. Его вела Екатерина Андреева.

Телеканал назвал обвинения Пригожина и публикацию видео с якобы последствиями удара по лагерю наемников «постановкой», сославшись на данные телеграм-канала «Рыбарь».

«Первый признак — отсутствие других видеосвидетельств. Заявления от имени Пригожина распространялись в формате голосовых аудиосообщений. Телеграм-канал «Рыбарь», известный своими интернет-расследованиями, зафиксировал метаданные аудиофайлов — все они одинаковые. Из этого следует, что записаны они в одно и то же время и публиковались в отложенном режиме», — сказала ведущая.

Другим признаком «постановки» стало то, что с момента публикации с якобы последствиями ударов до момента появления первого ролика с заявлением Пригожина прошло не более 15 минут, продолжила Андреева. Даже с современными технологиями «вряд ли возможно за столь короткое время собрать все доклады с мест, проанализировать последствия и записать сообщение», подчеркнули на Первом канале.

Далее ведущая сообщила о реакции Минобороны и ФСБ, а также привела слова пресс-секретаря Дмитрия Пескова о том, что президент информирован о случившемся.

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