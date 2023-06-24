Белый дом: США следят за ситуацией в России после слов основателя ЧВК «Вагнер» Пригожина

В Белом доме заявили, что следят за ситуацией после слов Пригожина

Вашингтон намерен проконсультироваться с союзниками и партнерами. Против Пригожина завели дело о попытке организации вооруженного мятежа

США следят за ситуацией в России после слов основателя ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина, заявил представитель Совета национальной безопасности Белого дома Адам Ходж.

«Мы следим за ситуацией и будем консультироваться с союзниками и партнерами по этим событиям», — сказал он.

Ранее телеканал CNN со ссылкой на чиновников сообщал, что в Вашингтоне рассматривают последние заявления Пригожина «как нечто большее, чем его обычная риторика».

Вечером 23 июня Пригожин обвинил российских военных в нанесении ракетного удара по лагерю ЧВК, в результате чего «погибло огромное количество бойцов». Он пообещал ответить на это.

В Минобороны и ФСБ слова Пригожина опровергли, назвав их провокацией. Против него возбудили уголовное дело по ст. 279 УК «по факту организации вооруженного мятежа». Пресс-служба основателя ЧВК распространила его заявление, в котором он говорит, что это «не военный переворот, а марш справедливости».

ФСБ назвала заявления и действия Пригожина «ударом в спину военным» и призвала бойцов «не совершать непоправимой ошибки, прекратить любые силовые действия против российского народа, не выполнять преступные и предательские приказы», а также задержать бизнесмена. Заместитель командующего объединенной группировкой войск на Украине генерал армии Сергей Суровикин в своем обращении к ЧВК попросил «не играть на руку противнику в эти тяжелое для страны время».

Позднее в Минобороны заявили, что украинские военные, «воспользовавшись провокацией Пригожина по дезорганизации обстановки», сосредоточили силы на бахмутовском тактическом направлении. «Военнослужащие Южной группировки войск наносят поражение противнику ударами авиации и артиллерии», добавили в ведомстве.

В Москве усилили меры безопасности, сообщил ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах. Силовики перешли на усиленный режим несения службы, рассказал источник РБК, близкий к ФСБ. По его словам, сотрудникам ФСБ приказано не покидать город, многих вызвали на службу.

В Кремле сказали, что президенту Владимиру Путину доложили о ситуации, «необходимые меры принимаются».