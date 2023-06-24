Мэр Москвы Сергей Собянин: никаких ограничений на въезд и выезд из Москвы нет

Собянин опроверг сообщения об ограничении въезда и выезда из Москвы

Фото: Андрей Любимов / РБК

Никаких ограничений на въезд и выезд из Москвы не вводили, заявил мэр Сергей Собянин в телеграм-канале.

«Поступает много сообщений о перекрытиях движения на въездах и выездах из города. Эта информация не соответствует действительности», — написал столичный градоначальник.

По его словам, из-за проверочных мероприятий на дорогах «возникла проблема с движением транспорта». «Никаких ограничений на въезд и выезд из города нет», — подчеркнул столичный мэр.

Он также попросил москвичей сохранять спокойствие.

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