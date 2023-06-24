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Собянин опроверг сообщения об ограничении въезда и выезда из Москвы
Мэр Москвы Сергей Собянин: никаких ограничений на въезд и выезд из Москвы нет
Никаких ограничений на въезд и выезд из Москвы не вводили, заявил мэр Сергей Собянин в телеграм-канале.
«Поступает много сообщений о перекрытиях движения на въездах и выездах из города. Эта информация не соответствует действительности», — написал столичный градоначальник.
По его словам, из-за проверочных мероприятий на дорогах «возникла проблема с движением транспорта». «Никаких ограничений на въезд и выезд из города нет», — подчеркнул столичный мэр.
Он также попросил москвичей сохранять спокойствие.
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