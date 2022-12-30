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Росавиация приостановила оповещения о продлении закрытия аэропортов

Спустя 49 уведомлений о продлении запрета на полеты, введенного 24 февраля, Росавиация решила прекратить их публикацию. Запрет на полеты при этом сохраняется и на этот раз действует до 8 января, сообщили региональные аэропорты
Фото: Екатерина Кузьмина / РБК
Фото: Екатерина Кузьмина / РБК

Сегодня Росавиация должна была в 50-й раз объявить о продлении режима ограничений на выполнение полетов в 11 аэропортов юга и центральной части России, однако было принято решение прекратить публикацию таких оповещений, рассказали РБК два источника, близких к авиавластям.

По их словам, такое решение принято не Росавиацией, а вышестоящими ведомствами — сообщения несут мало полезной информации для граждан, а до самих аэропортов и авиакомпаний информация доходит в том числе через аэронавигационные извещения (NOTAM).

Несмотря на то, что Росавиация не сообщала публично о продлении ограничения, оно сохраняется. Так, холдинг «Аэродинамика», под чьим управлением находятся международные аэропорты Сочи, Краснодара и Анапы, оповестил пассажиров, что режим временного ограничения полетов для аэропортов Краснодара и Анапы продлен до 3:45 8 января 2023 года. Аэропорт Сочи, как и раньше, продолжит работать в штатном режиме в качестве южного хаба. «В новом году опять без полетов», — сообщила пресс-служба холдинга. В оперативном штабе Краснодарского края также сообщили, что запрет продлен и для аэропорта в Геленджике. Пресс-служба Воронежского аэропорта в релизе о продлении закрытия воздушного пространства сообщила, что до 8 января не будут работать все 11 аэропортов. О продлении закрытия еще одного аэропорта из числа неработающих до 8 января сообщил источник РБК в этом аэропорте.

В последнем уведомлении Росавиации, опубликованном 23 декабря, запрет на полеты вводился до 2 января.

Полеты в аэропорты Анапы, Белгорода, Брянска, Воронежа, Геленджика, Краснодара, Курска, Липецка, Ростова-на-Дону, Симферополя и Элисты были ограничены 24 февраля. С тех пор Росавиация регулярно продлевала запрет, с периодичностью от нескольких дней до недели. Всего за этот год было 49 подобных оповещений.

В пресс-службах Минтранса и Росавиации не ответили на запрос РБК. РБК направил запрос в департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны и обратился за комментариями в закрытые аэропорты.

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Накануне, 29 декабря, воздушное пространство также было временно закрыто над аэропортом Саратова. Это произошло после того, как в Саратовской области, в районе военного аэродрома в Энгельсе, сработала система ПВО. До этого он несколько раз подвергался атаке украинских беспилотников. Однако закрытие воздушного пространства продлилось недолго, в аэропорту Саратова вскоре сообщили, что он работает в штатном режиме.

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Артём Кореняко Артём Кореняко
При участии
Георгий Тадтаев, Анастасия Серова
Росавиация запрет на полеты авиация аэропорты
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