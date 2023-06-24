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Пригожин отказался «прийти с повинной»

Евгений Пригожин отказался прийти с повинной после обращения Владимира Путина
Владимир Путин в телевизионном обращении призвал тех, «кого пытаются втянуть в преступление», не совершать роковую ошибку. Основатель ЧВК «Вагнер» в ответ заявил, что «никто не собирается приходить с повинной»
Евгений Пригожин
Евгений Пригожин (Фото: пресс-служба Пригожина)

Бойцы ЧВК «Вагнер» не сложат оружие, заявил основатель организации Евгений Пригожин. «По поводу предательства Родины президент глубоко ошибся, мы патриоты своей Родины, мы воевали и воюем. И никто не собирается по требованию президента, ФСБ или еще кого-нибудь прийти с повинной», — сказал он.

Пригожин добавил, что ЧВК «Вагнер» вела бои в Африке, но работу по этому направлению свернули, затем участвовала в боях на Украине, но помешала нехватка боеприпасов.

Этим утром президент Владимир Путин в телевизионном обращении заявил: «Тех, кого пытаются втянуть в это преступление, призываю не совершать роковую и трагическую, неповторимую ошибку, сделать единственно правильный выбор — прекратить участие в преступных действиях». Он сказал, что Россия столкнулась с предательством, любая смута угрожает государственности, и ответ будет жестким. Путин также сравнил происходящее с 1917 годом, когда «интриги, склоки, политиканство» привели к гражданской войне.

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Накануне вечером Пригожин выступил с обвинениями в адрес «военного руководства» в ракетном ударе по лагерю ЧВК «Вагнер» и пообещал ответить.

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Минобороны России расценило его слова как провокацию и отметило, что сведения не соответствуют действительности. Ведомство предложило бойцам ЧВК «проявить благоразумие» и связаться с представителями власти, а также гарантировало им безопасность.

ФСБ обвинила бизнесмена в призыве «к началу вооруженного гражданского конфликта на территории РФ». Спецслужба попросила бойцов ЧВК не выполнять «преступные и предательские приказы Пригожина», а задержать его. Против бизнесмена завели уголовное дело об организации мятежа (ст. 279), эта статья грозит 20 годами заключения.

Пригожин отказался «прийти с повинной»
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На следующий день Пригожин выступил с утверждением, что взял под контроль военные объекты в Ростове-на-Дону. «Блокируем город Ростов и идем в Москву», — сказал он, требуя «получить» главу Генштаба Валерия Герасимова и министра обороны Сергея Шойгу.

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Евгений Пригожин ЧВК Вагнер Владимир Путин
Владимир Путин фото

Владимир Путин

политик, президент России

7 октября 1952 года
Евгений Пригожин фото

Евгений Пригожин

бизнесмен, владелец группы «Конкорд» и ЧВК «Вагнер»

1 июня 1961 года
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