Пригожин отказался «прийти с повинной»

Владимир Путин в телевизионном обращении призвал тех, «кого пытаются втянуть в преступление», не совершать роковую ошибку. Основатель ЧВК «Вагнер» в ответ заявил, что «никто не собирается приходить с повинной»

Евгений Пригожин (Фото: пресс-служба Пригожина)

Бойцы ЧВК «Вагнер» не сложат оружие, заявил основатель организации Евгений Пригожин. «По поводу предательства Родины президент глубоко ошибся, мы патриоты своей Родины, мы воевали и воюем. И никто не собирается по требованию президента, ФСБ или еще кого-нибудь прийти с повинной», — сказал он.

Пригожин добавил, что ЧВК «Вагнер» вела бои в Африке, но работу по этому направлению свернули, затем участвовала в боях на Украине, но помешала нехватка боеприпасов.

Этим утром президент Владимир Путин в телевизионном обращении заявил: «Тех, кого пытаются втянуть в это преступление, призываю не совершать роковую и трагическую, неповторимую ошибку, сделать единственно правильный выбор — прекратить участие в преступных действиях». Он сказал, что Россия столкнулась с предательством, любая смута угрожает государственности, и ответ будет жестким. Путин также сравнил происходящее с 1917 годом, когда «интриги, склоки, политиканство» привели к гражданской войне.

Накануне вечером Пригожин выступил с обвинениями в адрес «военного руководства» в ракетном ударе по лагерю ЧВК «Вагнер» и пообещал ответить.

Минобороны России расценило его слова как провокацию и отметило, что сведения не соответствуют действительности. Ведомство предложило бойцам ЧВК «проявить благоразумие» и связаться с представителями власти, а также гарантировало им безопасность.

ФСБ обвинила бизнесмена в призыве «к началу вооруженного гражданского конфликта на территории РФ». Спецслужба попросила бойцов ЧВК не выполнять «преступные и предательские приказы Пригожина», а задержать его. Против бизнесмена завели уголовное дело об организации мятежа (ст. 279), эта статья грозит 20 годами заключения.

Video

На следующий день Пригожин выступил с утверждением, что взял под контроль военные объекты в Ростове-на-Дону. «Блокируем город Ростов и идем в Москву», — сказал он, требуя «получить» главу Генштаба Валерия Герасимова и министра обороны Сергея Шойгу.