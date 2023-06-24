Путин заявил о сложной ситуации в Ростове-на-Дону

Президент заявил, что «тот, кто организовал и готовил военный мятеж» «предал Россию и ответят за это». Основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин ранее сообщил о контроле над военными объектами в Ростове-на-Дону

Обстановка в Ростове-на-Дону (Фото: Reuters)

В Ростове-на-Дону блокирована работа органов гражданского и военного управления, власти предпримут меры для стабилизации ситуации в городе, заявил президент России Владимир Путин. Трансляцию вел РБК.

«Будут также предприняты решительные действия по стабилизации ситуации в Ростове-на-Дону. Она остается сложной. Фактически заблокирована работа органов гражданского и военного управления», – сказал президент.

Путин также заявил, что «как верховный главнокомандующий, как гражданин России» «сделает всё, чтобы отстоять страну, защитить конституционный строй, жизни, безопасность свободу граждан».

«Тот, кто организовал и готовил военный мятеж, кто поднял оружие на боевых товарищей, предали Россию и ответят за это», – добавил президент.

Основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин вечером 23 июня обвинил «военное руководство» в ракетном обстреле лагеря частной военной компании и пообещал ответ. Минобороны заявило, что его заявление не соответствует действительности, назвав это провокацией. Против Пригожина завели дело об организации мятежа (ст. 279 УК РФ). ФСБ обвинила его в призывах «к началу вооруженного гражданского конфликта на территории РФ».

24 июня основатель ЧВК «Вагнер» опубликовал видео из штаба Южного военного округа в Ростове-на-Дону и выступил с утверждением, что город блокирован силами частной военной компании и сообщил, что «под контролем военные объекты, в том числе аэродром».

Центр Ростова перекрыт, подойти к штабу Южного военного округа невозможно, сообщает корреспондент РБК.

Минувшей ночью ТАСС публиковал фото бойцов ЧВК «Вагнер» и бронетехники в центре Ростова. Губернатор Ростовской области Василий Голубев заявил об отмене массовых мероприятий в городе и призвал жителей оставаться дома.