Путин заявил о сложной ситуации в Ростове-на-Дону
В Ростове-на-Дону блокирована работа органов гражданского и военного управления, власти предпримут меры для стабилизации ситуации в городе, заявил президент России Владимир Путин. Трансляцию вел РБК.
«Будут также предприняты решительные действия по стабилизации ситуации в Ростове-на-Дону. Она остается сложной. Фактически заблокирована работа органов гражданского и военного управления», – сказал президент.
Путин также заявил, что «как верховный главнокомандующий, как гражданин России» «сделает всё, чтобы отстоять страну, защитить конституционный строй, жизни, безопасность свободу граждан».
«Тот, кто организовал и готовил военный мятеж, кто поднял оружие на боевых товарищей, предали Россию и ответят за это», – добавил президент.
Основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин вечером 23 июня обвинил «военное руководство» в ракетном обстреле лагеря частной военной компании и пообещал ответ. Минобороны заявило, что его заявление не соответствует действительности, назвав это провокацией. Против Пригожина завели дело об организации мятежа (ст. 279 УК РФ). ФСБ обвинила его в призывах «к началу вооруженного гражданского конфликта на территории РФ».
24 июня основатель ЧВК «Вагнер» опубликовал видео из штаба Южного военного округа в Ростове-на-Дону и выступил с утверждением, что город блокирован силами частной военной компании и сообщил, что «под контролем военные объекты, в том числе аэродром».
Центр Ростова перекрыт, подойти к штабу Южного военного округа невозможно, сообщает корреспондент РБК.
Минувшей ночью ТАСС публиковал фото бойцов ЧВК «Вагнер» и бронетехники в центре Ростова. Губернатор Ростовской области Василий Голубев заявил об отмене массовых мероприятий в городе и призвал жителей оставаться дома.