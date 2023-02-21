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От ПРО до СНВ: как сложилась судьба основных договоров в сфере вооружений

21 февраля Владимир Путин объявил о приостановке участия России в договоре о стратегических вооружениях (СНВ-III). Что прописано в условиях договора и что стало с другими соглашениями в сфере вооружений — в материале РБК

От ПРО до СНВ: как сложилась судьба основных договоров в сфере вооружений
От ПРО до СНВ: как сложилась судьба основных договоров в сфере вооружений

Договор о сокращении стратегических наступательных вооружений (ДСНВ, СНВ-III, New START)

Договор между Россией и США

Фото: Xinhua / ZUMA Press / Global Look Press
Фото: Xinhua / ZUMA Press / Global Look Press

Подписали: президенты России и США Дмитрий Медведев и Барак Обама в 2010 году в Праге.

Вступил в силу в 2011 году. Пришел на смену СНВ-I, который в 1991 году в Москве подписали президенты СССР Михаил Горбачев и США Джордж Буш-старший и который истек в 2009 году. Также был подписанный в 1993 году СНВ-II, который так и не вступил в силу.

Условия: стороны договорились о следующих лимитах на стратегические наступательные вооружения.

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  • 700 единиц для развернутых межконтинентальных баллистических ракет (МБР), баллистических ракет подводных лодок (БРПЛ) и развернутых тяжелых бомбардировщиков;
  • 1550 единиц для боезарядов на развернутых МБР и БРПЛ, а также ядерных боезарядов, засчитываемых за развернутыми тяжелыми бомбардировщиками;
  • 800 единиц для развернутых и неразвернутых пусковых установок МБР, БРПЛ и тяжелых бомбардировщиков.

Договор предусматривает систему взаимных инспекций и уведомлений.

Судьба договора: документ подписали на срок десять лет с возможностью продлить его еще на пять, после чего он окончательно перестанет действовать. В начале 2021 года, после долгих переговоров о том, чтобы сделать это без каких-либо предварительных условий, стороны действие договора продлили — оно истекает 5 февраля 2026 года. Предполагалось, что за это время Россия и США разработают документ или пакет документов в области стратегической стабильности, который придет на смену ДСНВ. Такие переговоры, именуемые консультациями по стратегической стабильности, начались летом 2021 года и в начале 2022-го переросли в диалог по гарантиям безопасности. Однако на фоне полномасштабных боевых действий на Украине как процедуры в рамках договора, так и переговоры по будущему соглашению оказались заморожены. 21 февраля 2023 года президент Владимир Путин объявил о приостановке участия России в договоре. По его словам, прежде чем вернуться к вопросу о договоре, нужно будет учесть совокупный ударный потенциал всего блока НАТО, а не только США.

Что такое стратегическая стабильность и ядерное сдерживание

Исходя из совместного заявления СССР и США от 1990 года, стратегическая стабильность — это такое соотношение стратегических сил двух сторон, при котором отсутствуют стимулы для нанесения первого удара.

Ядерное сдерживание предполагает, что наличие у страны ядерного оружия гарантирует ее безопасность и защиту от нападения на нее, поскольку за этим нападением последует ядерный ответ.

Договор о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД)

Договор между Россией и США

Фото: White House Photographic Office
Фото: White House Photographic Office

Подписали: лидеры СССР и США Михаил Горбачев и Рональд Рейган в 1987 году в Вашингтоне. Договор бессрочный, однако одна из сторон могла из него выйти, предоставив убедительные доказательства того, что другая сторона документ нарушила. Договор был бессрочным.

Условия: стороны определили, какие из их ракет относятся к ракетам средней и меньшей дальности, и договорились об их ликвидации. Договор касался баллистических и крылатых ракет наземного базирования, крылатые ракеты воздушного и морского базирования в диапазоне дальности от 500 до 5500 км были вынесены за скобки. ДРСМД стал первым в истории документом о ликвидации целого класса вооружений.

Средняя дальность (от 1000 до 5500 км), ликвидация в течение трех лет:

  • Для СССР — ракеты РСД-10, Р-12, Р-14 (известны в США как SS-20, SS-4, SS-5)
  • Для США — ракеты Першинг-2, BGM-109G (известны в СССР под теми же наименованиями)

Меньшая дальность (от 500 до 1000 км), ликвидация в течение полутора лет:

  • Для СССР — ракеты ОТР-22, ОТР-23 (известны в США как SS-12, SS-23)
  • Для США — ракеты Першинг-1А (известны в СССР под тем же наименованием)

Стороны договорились не производить и не испытывать новые РСМД. При этом договор не запрещал проводить исследования, которые не ведут к производству и испытанию запрещенных систем. Для контроля за соблюдением документа СССР и США согласились на взаимные инспекции.

Судьба договора: в 2007 году Россия заявила, что может пересмотреть всю систему договоров о ядерном сдерживании, поскольку США, до этого вышедшие из договора по противоракетной обороне (ПРО), разместили свои системы ПРО в Восточной Европе. По оценке Москвы, Вашингтон нарушил договор, поскольку пусковые установки этих систем можно использовать для размещения ракет, сходных по характеристикам с РСМД. Тогда же российская сторона допустила, что может восстановить производство баллистических ракет средней дальности.

В 2014 году администрация Барака Обамы обвинила Россию в нарушении договора, заявив, что она проводит испытание крылатой ракеты дальностью свыше 500 км (речь о 9М729, в американской классификации SSC-8). В 2018 году следующий президент США Дональд Трамп заявил о намерении выйти из ДРСМД. Процесс был запущен в феврале 2019 года. Вслед за этим Россия также объявила о своем выходе. В итоге 2 августа 2019 года ДРСМД прекратил свое действие.

Москва предлагала США и НАТО мораторий на размещение таких ракет в Европе, заявив, что уже ввела такой запрет в одностороннем порядке. Вашингтон и Брюссель это предложение отвергли, посчитав его несерьезным. Тема РСМД была частью начатого в 2021 году диалога по стратегической стабильности, который оказался заморожен.

Договор об ограничении систем противоракетной обороны (ПРО)

Договор между Россией и США

Фото: Фотохроника ТАСС
Фото: Фотохроника ТАСС

Подписали: лидеры СССР и США Леонид Брежнев и Ричард Никсон в 1972 году в Москве. Вместе с ним было подписано Временное соглашение об ограничении стратегических наступательных вооружений (ОСВ-I). Договор был бессрочным.

Условия: стороны обязались не создавать, не испытывать и не развертывать системы или компоненты ПРО мобильно-наземного, воздушного, морского или космического базирования. В качестве исключения разрешалось развертывание двух систем — для обороны столицы и для обороны позиционного района баллистических ракет; у каждой было ограниченное число перехватчиков — не более 100 противоракет и их пусковых установок. Позже число разрешенных систем сократили с двух до одной.

Судьба договора: в 2001 году президент Джордж Буш-старший заявил об одностороннем выходе США из договора. По оценке американских военных аналитиков, он больше не удовлетворял интересы США, поскольку к концу XX века ядерные и ракетные технологии стали гораздо доступнее и появились у других стран. Документ прекратил действие спустя полгода после того, как Вашингтон уведомил о своем решении Москву, — в июне 2002-го.

Договор по открытому небу (ДОН)

Многосторонний договор

Бригадный генерал Ганс Отто Хюбнер (справа), возглавляющий немецкую миссию, и начальник Национального центра уменьшения ядерной опасности России Вячеслав Романов обсуждают маршрут полета над Россией в рамках международного Договора по открытому небу. 14 августа 2000 года
Бригадный генерал Ганс Отто Хюбнер (справа), возглавляющий немецкую миссию, и начальник Национального центра уменьшения ядерной опасности России Вячеслав Романов обсуждают маршрут полета над Россией в рамках международного Договора по открытому небу. 14 августа 2000 года (Фото: Олег Булдаков / ТАСС)

Подписали: представители 26 стран Совета по безопасности и сотрудничеству в Европе (СБСЕ, с 1995 года — ОБСЕ). Церемония прошла в 1992 году в Хельсинки. Документ вступил в силу в 2002 году. Договор бессрочный.

Условия: ДОН определяет режим полетов над территорией стран-участниц для наблюдения за их военной деятельностью в пределах обговоренных ограничений. Договор регламентирует ход полетов и обработку сведений, проясняет требования к самолетам, которые не оснащены каким-либо вооружением, и наблюдательной аппаратуре на борту. Вся собранная информация поступает в доступный всем участникам банк данных. Маршрут наблюдательных полетов должен проходить не ближе 10 км от границы прилежащего государства, которое ДОН не подписывало.

Судьба договора: в мае 2020 года президент США Дональд Трамп, обвинив Россию в нарушении ДОН (с аналогичными обвинениями выступали другие союзники по НАТО), объявил о намерении из договора выйти. Через полгода Штаты перестали участвовать в документе. Москва предъявленные ей обвинения отвергла, выдвинув в ответ свои претензии к США. Россия обозначила европейским союзникам США и Канаде два условия, при которых она готова остаться в договоре:

  • они не будут ограничивать российские полеты над своей территорией — в частности, над американскими объектами;
  • предоставят письменные гарантии того, что не передадут информацию с российской территории в руки США.

Союзники на эти условия не согласились, и в 2021 году Москва, запустив внутренние процедуры, из ДОН вышла. По состоянию на 2022 год в договоре оставались 32 государства.

Договор об обычных вооруженных силах в Европе (ДОВСЕ)

Многосторонний договор

Зарубежные инспекторы и российские офицеры на пункте утилизации советской бронетехники в рамках Договора об обычных вооруженных силах в Европе. 2 февраля 1993 года
Зарубежные инспекторы и российские офицеры на пункте утилизации советской бронетехники в рамках Договора об обычных вооруженных силах в Европе. 2 февраля 1993 года (Фото: Алексей Варфоломеев / РИА Новости)

Подписали: в 1990 году в Париже представители 16 стран НАТО и шести стран Организации Варшавского договора (ОВД). Спустя девять лет на саммите ОБСЕ в Стамбуле исходя из новых условий (расширение НАТО и роспуск ОВД) было подписано Соглашение об адаптации ДОВСЕ. Исходя из этого расчет шел не по блоковому принципу, а по тому, сколько вооружений могло размещаться в той или иной стране или на той или иной территории. Договор бессрочный.

Условия: в основе документа лежала система количественных ограничений по пяти категориям обычных вооружений: боевые бронированные машины, артиллерия, боевые самолеты и боевые вертолеты. В пределах района применения ДОВСЕ (от Атлантического океана до Уральских гор) число вооружений не должно было превышать следующие цифры: 40 тыс. боевых танков, 60 тыс. бронированных машин, 40 тыс. артиллерийских единиц, 13,6 тыс. боевых самолетов и 4 тыс. ударных вертолетов. У каждой страны была своя квота. Договор предполагал взаимные инспекции.

Судьба договора: страны НАТО не ратифицировали Соглашение об адаптации ДОВСЕ, из-за чего оно не вступило в силу. Реальная численность вооружений в странах альянса превышала обозначенные для них квоты. В 2007 году на чрезвычайной конференции стран-участниц в Вене Россия выдвинула условия, при которых она готова продолжить выполнять обязательства по договору. В их числе было вступление в силу или хотя бы временное применение соглашения 1999 года, снижение суммарной численности вооружений стран НАТО с учетом новых членов, присоединение к договору стран Балтии, отмена фланговых ограничений для России. Договориться не удалось, и в 2007 году Москва свое участие в ДОВСЕ приостановила.

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Екатерина Постникова Екатерина Постникова
При участии
Анастасия Антипова
СНВ ДРСМД Договор по открытому небу Владимир Путин Россия США НАТО

Владимир Путин

политик, президент России

7 октября 1952 года

Дмитрий Медведев

политик, экс-президент, замглавы Совбеза России

14 сентября 1965 года
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