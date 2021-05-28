Песков заявил о потере жизнеспособности Договора по открытому небу

Дмитрий Песков (Фото: Сергей Бобылев / ТАСС)

После выхода США и России из Договора по открытому небу (ДОН) соглашение во многом потеряет свою жизнеспособность. Об этом заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков, передает корреспондент РБК.

«Ну договор остается, конечно же, без участия США и России он во многом потеряет свою жизнеспособность», — отметил Песков.

Отвечая на вопрос о том, может ли быть Вашингтону предложена «какая-то иная форма сотрудничества по этой тематике», представитель Кремля сказал, что «все остальное относится к вопросам стратстабильности, к мерам укрепления доверия».

В прошлом году Вашингтон обвинил Москву в нарушении ДОН и объявил о намерении выйти из соглашения. По истечении шести месяцев с этого момента выход США из договора вступил в силу.