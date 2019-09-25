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НАТО назвало письмо Путина о моратории на РСМД «игнорирующим реальность»
Президент предложил НАТО поддержать запрет на развертывание ракет средней и малой дальности. Представитель альянса в ответ заявила, что Россия уже установила одну такую ракету, нарушив ДРСМД, и должна свернуть систему
Владимир Путин (Фото: Алексей Никольский / ТАСС)

НАТО получило письмо президента Владимира Путина с предложением ввести мораторий на развертывание ракет средней и меньшей (РСМД) дальности в Европе и других регионах, сообщила ТАСС представитель альянса Оана Лунгеску.

«Мы слышали это предложение и раньше, но оно не заслуживает доверия, поскольку игнорирует реальность. Россия уже развернула SSC-8 [классификация НАТО для ракеты 9М729] в нарушение договора о РСМД», — заявила она. Лунгеску отметила, что идея моратория не будет «реальным предложением», пока Россия не свернет ракетную систему.

Политика
«Коммерсантъ» узнал о послании Путина НАТО с предложением по ракетам

Кроме того, факт получения послания российского президента ТАСС также подтвердил неназванный представитель немецкого правительства. По его словам, Германия «проанализирует» документ совместно с партнерами в НАТО и ЕС. При этом представитель кабмина также обвинил Россию в нарушении ДРСМД.

Как выяснил «Коммерсантъ», 19 сентября Путин отправил послание во все страны НАТО, а также в государства, которые не входят в альянс, включая Китай. Письмо среди прочего было отправлено руководителю внешнеполитического ведомства Евросоюза Федерике Могерини и генсеку НАТО Йенсу Столтенбергу. Российский президент сообщил, что Россия взяла на себя обязательства не размещать ракеты в Европе, однако не увидела «встречной заинтересованности» со стороны американцев и их союзников.

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Как выглядит не устроившая США крылатая ракета 9М729

Путин выступил с таким предложением после официального выхода США из ДРСМД 2 августа. Соединенные Штаты и НАТО обвиняют Россию в том, что развернутая Москвой ракета 9М729 нарушает условия соглашения. У России были аналогичные претензии к Вашингтону. 18 августа, через две недели после выхода из ДРСМД, США провели первые испытания ракеты с дальностью, запрещенной договором. Путин поручил отвечать на действия Вашингтона зеркально.

Автор: Артём Губенко
Теги: ДРСМД, Владимир Путин, НАТО
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