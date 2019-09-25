НАТО назвало письмо Путина о моратории на РСМД «игнорирующим реальность»

Президент предложил НАТО поддержать запрет на развертывание ракет средней и малой дальности. Представитель альянса в ответ заявила, что Россия уже установила одну такую ракету, нарушив ДРСМД, и должна свернуть систему

Владимир Путин (Фото: Алексей Никольский / ТАСС)

НАТО получило письмо президента Владимира Путина с предложением ввести мораторий на развертывание ракет средней и меньшей (РСМД) дальности в Европе и других регионах, сообщила ТАСС представитель альянса Оана Лунгеску.

«Мы слышали это предложение и раньше, но оно не заслуживает доверия, поскольку игнорирует реальность. Россия уже развернула SSC-8 [классификация НАТО для ракеты 9М729] в нарушение договора о РСМД», — заявила она. Лунгеску отметила, что идея моратория не будет «реальным предложением», пока Россия не свернет ракетную систему.

Кроме того, факт получения послания российского президента ТАСС также подтвердил неназванный представитель немецкого правительства. По его словам, Германия «проанализирует» документ совместно с партнерами в НАТО и ЕС. При этом представитель кабмина также обвинил Россию в нарушении ДРСМД.

Как выяснил «Коммерсантъ», 19 сентября Путин отправил послание во все страны НАТО, а также в государства, которые не входят в альянс, включая Китай. Письмо среди прочего было отправлено руководителю внешнеполитического ведомства Евросоюза Федерике Могерини и генсеку НАТО Йенсу Столтенбергу. Российский президент сообщил, что Россия взяла на себя обязательства не размещать ракеты в Европе, однако не увидела «встречной заинтересованности» со стороны американцев и их союзников.