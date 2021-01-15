Россия начала выход из договора по открытому небу
Министерство иностранных дел сообщило, что Москва начинает соответствующие внутригосударственные процедуры по выходу из договора по открытому небу.
Как заявили в МИДе, выход страны из договора осуществляется из-за отсутствия прогресса в стабилизации действия документа. «В связи с отсутствием прогресса в деле устранения препятствий для продолжения функционирования договора в новых условиях МИД России уполномочен заявить о начале внутригосударственных процедур по выходу Российской Федерации из ДОН», — говорится в сообщении.
После завершения всех необходимых процедур Россия направит всем депозитариям официальное уведомление о выходе из договора.
В министерстве напомнили, что 22 ноября из ДОН «под надуманным предлогом» вышли США, что привело к нарушению баланса интересов участников соглашения.