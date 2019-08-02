США выходят из договора по ракетам. Что важно знать

Почему распался договор о ракетах
- В пятницу, 2 августа, США официально выходят из Договора о ракетах средней и меньшей дальности. Он запрещал производство, использование и хранение баллистических ракет наземного базирования средней (от 1000 до 5500 км) и меньшей (от 500 до 1000 км) дальности и распространялся на ракеты с обычным и ядерным зарядом.
- Договор был подписан Михаилом Горбачевым и Рональдом Рейганом в 1987 году в Вашингтоне и носил бессрочный характер. При этом каждая из сторон имела право выйти из него, если решила, что «связанные с содержанием договора исключительные обстоятельства поставили под угрозу ее высшие интересы».
- В феврале прошлого года США уведомили Россию о намерении выйти из договора через шесть месяцев. Такой шаг администрация США Дональда Трампа объяснила нарушением положений ДРСМД Москвой, обвинив ее в испытании и развертывании запрещенной договором ракеты SSC-8 (в российской классификации — 9M729).
- Эксперты утверждали, что главной причиной решения США выйти из ДРСМД является наращивание военного потенциала Китаем, в том числе создание им ракет малой и средней дальности. В настоящее время помимо России и США баллистическими ракетами средней дальности наземного базирования в ядерном оснащении имеет пять стран: Китай, Индия, Пакистан, Израиль и КНДР.
- В ответ на действия США 2 февраля Владимир Путин поручил приостановить участие в ДРСМД. Соответствующий закон был подписан 3 июля.
Чем был важен договор
- Договор о РСМД — первое подписанное США и СССР соглашение, обязавшее супердержавы сократить свой ядерный арсенал, избавиться от целой категории вооружений и учредить инспекции. Он считался одним из важнейших соглашений, формировавших основу системы контроля над вооружениями, вместе с Договором об ограничении систем противоракетной обороны (ПРО) и Договором о сокращении стратегических наступательных вооружений (ДСНВ-3). Из договора по ПРО США вышли в 2001 году. ДСНВ-3, ограничивающий число развернутых ядерных боезарядов на стратегических носителях до 1550 единиц, продолжит действовать до 2021 года. Помощник президента США Джон Болтон усомнился в том, что этот договор будет продлен.
- К 1991 году — дедлайну реализации договора — США и СССР в общей сложности уничтожили 2692 ракеты. На момент подписания договора СССР имел ракеты в Чехословакии и ГДР, США — в Соединенном Королевстве, Бельгии, ФРГ и Италии.
- Для мониторинга за соблюдением положений ДРСМД России и США было предоставлено право на сбор данных другой стороны.