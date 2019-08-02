США выходят из договора по ракетам. Что важно знать

Последствия развала ДРСМД окажутся катастрофическими, говорил ранее руководитель Центра международной безопасности ИМЭМО им. Примакова Алексей Арбатов. «Мир окажется в состоянии новой гонки наступательных ядерных вооружений, которая будет дополнена соперничеством по наступательным и оборонительным стратегическим системам в неядерном оснащении, а также развитием космического оружия и средств кибервойны», — опасается он. Участниками гонки станут не только США и Россия, но и Китай, страны НАТО, Индия, Пакистан, Израиль и Северная Корея, указывает эксперт.

Хотя ДРСМД, вероятно, и потерял актуальность за 30 лет, минувших со времени его подписания, развал договора не выгоден ни одной стороне, считает директор программы России и Центральной Азии в Международной группе по предотвращению кризисов (International Crisis Group) Ольга Оликер. По словам эксперта, развертывание запрещенных ДРСМД ракет не позволит России и США поражать какие-то новые цели, которые не в состоянии поразить ракеты морского базирования или их воздушные системы. «В то же время развал ДРСМД повысит неопределенность, учитывая, что ни одна сторона не сможет быть уверена, какие ракеты — ядерные или неядерные — развертывает их соперник, пока эти ракеты не упадут. Это влечет за собой риски эскалации», — сказала Оликер РБК.