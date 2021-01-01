Москва призвала задуматься после выхода США из Договора по открытому небу

Самолет специального назначения Ту-214ОН, построенный для выполнения инспекционных полетов по программе «Открытое небо» (Фото: Марина Лысцева / ТАСС)

Россия будет добиваться от стран, оставшихся в Договоре по открытому небу (ДОН), твердых гарантий выполнения своих обязательств после выхода США из Договора. Об этом говорится в заявлении МИД России.

В министерстве уточнили, что речь идет о таких обязательствах, как возможность наблюдения всей территории государств и отказ от передачи материалов наблюдательных полетов странам, не являющимся участниками договора.

«Внимательно отслеживаем и анализируем, насколько слова других участников Договора соответствуют их делам. Исходя из интересов безопасности России и наших союзников, будем принимать соответствующие решения», — заверили в российском внешнеполитическом ведомстве.

В ночь на 22 ноября США вышли из Договора по открытому небу. В МИД России заявили, что теперь Вашингтон рассчитывает, что его союзники будут препятствовать российским наблюдательным полетам над американскими военными объектами в Европе и делиться материалами съемок российской территории. Для Москвы это неприемлемо, подчеркнули в министерстве.