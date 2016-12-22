Президент США Дональд Трамп заявил о намерении разорвать с Россией договор 1987 года о ликвидации ракет средней и меньшей дальности. Глава Белого дома объяснил это тем, что Москва нарушает его условия

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Выступая на встрече со своими сторонниками в штате Невада Трамп заявил, что намерен выйти из договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности, который в 1987 году подписали Михаил Горбачев и Рональд Рейган, сообщает агентство Bloomberg. «Мы никому не позволим нарушать условия этого соглашения», - аргументировал свою позицию глава Белого дома.

Заявление Трампа прозвучало на фоне предстоящего визита советника президента США по национальной безопасности Джона Болтона в Москву, где он намерен встретиться с министром обороны Сергеем Шойгу и главой МИД Сергеем Лавровым.

4 октября о нарушении Россией договора 1987 года заявил глава Пентагона Джеймс Мэттис. По его словам, Москва разрабатывает ракетные системы, которые могут позволить нанести ядерный удар по европейским странам. Об этом же говорила и постпред США при НАТО Бэйли Хатчинсон. Слова последней прокомментировала официальный представитель МИД России Мария Захарова, назвавшая их «опасными и деструктивными».

Мэттис и Трамп имеют в виду комплекс 9М729 (SSC-8), который, как считают в Москве, соответствует положениям договора 1987 года.

В 2017 году президент России Владимир Путин обвинил Соединенные Штаты в желании ликвидировать договор ДРСМД. Он заявил, что Вашингтон использует для тестирования своих систем ПВО ракеты, которые сходны с запрещенными по этому соглашению.