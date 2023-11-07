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Политика ,  
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В МИД назвали невозможными соглашения с НАТО в сфере контроля вооружений

МИД: Россия завершила процедуру выхода из ДОВСЕ
В российском МИД заявили, что сохранение договора об армиях в Европе, подписанного в 1990 году, стало неприемлемым из-за действий НАТО. История ДОВСЕ показала «недоговороспособность» государств-членов блока, уверены в ведомстве

В полночь на 7 ноября завершилась процедура выхода России из Договора об обычных вооруженных силах в Европе (ДОВСЕ). Об этом говорится в заявлении российского МИД.

«Международно-правовой документ, действие которого было приостановлено нашей страной еще в 2007 году, окончательно ушел для нас в историю. <...> Россия окончательно прощается с ДОВСЕ без сожаления и с полной уверенностью в своей правоте», — заявили в ведомстве.

В МИД подчеркнули, что даже формальное сохранение ДОВСЕ стало неприемлемым с точки зрения интересов безопасности России с учетом «прямой ответственности стран НАТО за разжигание конфликта на Украине, а также приема в альянс Финляндии и продолжающегося рассмотрения аналогичной заявки Швеции».

История ДОВСЕ показала «недоговороспособность» государств-членов НАТО и «стран-клиентов» блока, добавили в МИД. «На данном этапе никакие договоренности с ними в сфере контроля над вооружениями невозможны», — подчеркнули в ведомстве.

Для России также утратили силу два соглашения, связанные с ДОВСЕ: Будапештское соглашение 1990 года о максимальных уровнях для наличия обычных вооружений и техники шести государств-участников Варшавского Договора, а также Фланговый документ 1996 года. Первое соглашение было заключено для определения уровней обычных вооружений для каждого из участников Варшавского Договора. Второй документ — для временного решения проблемы фланговых ограничений, возникшей в связи с прекращением существования СССР.

ДОВСЕ был подписан в 1990 году и вступил в силу два года спустя. Первоначальными участниками стали шесть государств Варшавского договора, включая СССР, и 16 государств НАТО. Договор разрешил обеим группам иметь равное количество обычных вооружений и боевой техники и установил лимиты на наличие вооруженных сил.

В 1999 году было подписано соглашение об адаптации ДОВСЕ, которое установило ограничение для отдельных стран и территорий, а не блоков. Члены НАТО не ратифицировали его. После того как договориться об условиях ДОВСЕ не удалось, в 2007 году Россия приостановила в нем свое участие.

В первоначальной версии соглашения в пределах района применения ДОВСЕ число вооружений не должно было превышать 40 тыс. боевых танков, 60 тыс. бронированных машин, 40 тыс. артиллерийских единиц, 13,6 тыс. боевых самолетов и 4 тыс. ударных вертолетов. После адаптации для России квота составила 6350 танков, 11 280 бронемашин, 6315 артсистем, 3416 самолетов и 855 вертолетов.

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Президент России Владимир Путин подписал закон о денонсации ДОВСЕ в конце мая. В предложенном Путиным законопроекте о прекращении действия соглашения говорилось, что его положения «во многом устарели», а само оно «утратило связь с действительностью», в том числе из-за расширения НАТО. В нем также утверждалось, что США и их союзники проводят «линию на военную конфронтацию» с Москвой.

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Теги
Яна Ломакина
МИД ДОВСЕ НАТО вооружения
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