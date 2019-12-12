США испытали запрещенную ДРСМД баллистическую ракету

Подобное испытание стало вторым после выхода США из договора РСМД. Министр обороны США заверил, что американцы и дальше будут разрабатывать ракеты средней дальности, так как это является «разумным ответом на действия России»

На базе Военно-воздушных сил (ВВС) США Ванденберг в Калифорнии провели испытания баллистической ракеты наземного базирования средней дальности, передает Business Insider со ссылкой на представителя Пентагона.

Ракета пролетела более 500 км, военные все еще изучают результаты тестов, сообщил подполковник Роберт Карвер. «Собранные после запуска результаты послужат основой для развития Министерством обороны возможностей [ракет] средней дальности», — заявил он.

Министр обороны США Марк Эспер заявил, что подконтрольное ему ведомство будет в полной мере заниматься дальнейшей разработкой таких ракет. По его словам, подобные действия являются «разумным ответом на действия России».

Кроме того, министр отметил, что США рассматривают модернизацию ракет наземного базирования средней дальности в качестве противодействия Китаю. Он отметил, что в китайском ракетном арсенале находится более 80% ракет такого типа. «Китай не должно удивлять, что мы хотели бы иметь подобные возможности», — заключил Эспер.