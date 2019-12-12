Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Экономика шерингаPink
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Почитай старших
Экономика шеринга
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Красноярск
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс доллара на 13 декабря
USD ЦБ: 63,23 (-0,34) Quote, 13:21
Курс евро на 13 декабря
EUR ЦБ: 70,43 (-0,03) Quote, 13:21
Аваков допустил свою отставку после завершения дела Шеремета Общество, 22:48 Как дальнобойщикам отказаться от дизеля в грузоперевозках и сэкономить РБК и Scania, 22:29 Депздрав Москвы отверг связь смерти журналиста с действиями скорой помощи Общество, 22:19 Флот сообщил о поиске пропавшего после пожара на «Кузнецове» офицера Общество, 22:16 СМИ узнали об отказе ЦСКА выкупить права на бразильского футболиста Спорт, 22:11 США испытали запрещенную ДРСМД баллистическую ракету Политика, 22:09 Сальников заявил о намерении FINA оставить России ЧМ по плаванию Спорт, 21:52 Четыре человека погибли в аварии в Сочи Общество, 21:50 От идеи к успеху: 15 историй о провалах, ошибках и сложностях в бизнесе РБК и ВТБ, 21:49 Зеленский поставил задачу найти заказчика убийства журналиста Шеремета Общество, 21:42 «Ливерпуль» начал переговоры о трансфере футболиста сборной Японии Спорт, 21:25 Путин попросил Медведева и Собянина увековечить память Лужкова Общество, 21:18 Сенат утвердил нового посла США в России Политика, 21:09 Топ-10 востребованных профессий на рынке труда Москвы Партнерский материал, 21:06
Политика ,  
0 
США испытали запрещенную ДРСМД баллистическую ракету
Подобное испытание стало вторым после выхода США из договора РСМД. Министр обороны США заверил, что американцы и дальше будут разрабатывать ракеты средней дальности, так как это является «разумным ответом на действия России»

На базе Военно-воздушных сил (ВВС) США Ванденберг в Калифорнии провели испытания баллистической ракеты наземного базирования средней дальности, передает Business Insider со ссылкой на представителя Пентагона.

Ракета пролетела более 500 км, военные все еще изучают результаты тестов, сообщил подполковник Роберт Карвер. «Собранные после запуска результаты послужат основой для развития Министерством обороны возможностей [ракет] средней дальности», — заявил он.

Министр обороны США Марк Эспер заявил, что подконтрольное ему ведомство будет в полной мере заниматься дальнейшей разработкой таких ракет. По его словам, подобные действия являются «разумным ответом на действия России».

Кроме того, министр отметил, что США рассматривают модернизацию ракет наземного базирования средней дальности в качестве противодействия Китаю. Он отметил, что в китайском ракетном арсенале находится более 80% ракет такого типа. «Китай не должно удивлять, что мы хотели бы иметь подобные возможности», — заключил Эспер.

Политика
Макрон выступил за новый ДРСМД из-за угрозы размещения российских ракет

Производство и испытания такого вооружения были запрещены Договором о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД). США официально вышли из этого соглашения 2 августа текущего года. Причиной выхода в Вашингтоне называли нарушающие договор разработки в России. Американские власти заявляли, что российская ракета 9М729 обладает большей дальностью полета, чем предусмотрено соглашением. У Москвы также были претензии к соблюдению США условий договора. В частности, Россию не устраивало развертывание пусковых установок Mk-41 в Румынии — с этих установок в морском варианте возможен запуск ракет с дальностью, нарушающей ДРСМД.

После выхода из соглашения американцы провели испытания крылатой ракеты на острове Сан-Николас у берегов Калифорнии. Ракета была пущена из установки Mk-41 и поразила цель на расстоянии более 500 км. В Министерстве обороны США сообщили, что использованная в испытаниях установка не аналогична по своим параметрам установкам, развернутым в Румынии.

Авторы: Константин Нагаев, Михаил Юшков
Теги: ДРСМД, США, ракеты, договор
Материалы по теме
Глава внешней разведки предсказал СНВ-III «печальную судьбу» ДРСМД
Политика
В МИДе заявили о претензиях США после развала ДРСМД
Политика
Посол России в США назвал главную опасность прекращения ДРСМД
Политика
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Instagram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Новости
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2019. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter