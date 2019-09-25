«Коммерсантъ» узнал о послании Путина НАТО с предложением по ракетам

Президент России Владимир Путин 19 сентября отправил послание в страны НАТО с предложением, которое касается ракет средней и меньшей дальности. Об этом пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на источники.

«Призываем вас поддержать наши усилия, выступив в пользу объявления в рамках НАТО моратория на развертывание РСМД наземного базирования, аналогичного тому, которое объявила Россия», — говорится в тексте послания, которое цитирует издание.

Письмо было отправлено лидерам стран и объединений, сообщил изданию дипломат из страны НАТО, который приехал на сессию Генассамблеи ООН. В частности, письмо получила глава внешнеполитического ведомства Евросоюза Федерика Могерини и генсек НАТО Йенс Столтенберг. Письмо было отправлено во все страны НАТО, а также в государства, которые не входят в объединение — в частности, его отправили в Китай.

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