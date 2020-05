Трамп объявил о выходе США из Договора по открытому небу

Дональд Трамп (Фото: Minh Hoang / Reuters)

Президент США Дональд Трамп объявил о выходе страны из Договора по открытому небу (ДОН), сообщает агентство AFP.

В свою очередь Reuters сообщило, что Трамп заявил журналистам, что Россия нарушает положения договора, в рамках которого участники соглашения имели право выполнять инспекционные полеты над территориями других государств.

«Поэтому, пока они не будут придерживаться, мы выйдем. Но есть очень хороший шанс, что мы можем достичь нового соглашения или вместе сделать что-то чтобы вернуться к этому», — заявил Трамп.

Ранее газета New York New York Times сообщила, что Россию власти США уведомят о выходе из ДОН завтра, по данным Associated Press остальных своих партнеров Вашингтон уже проинформировал.