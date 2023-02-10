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США заявили о «крайней заинтересованности» в переговорах по ДСНВ
США выразили «крайнюю заинтересованность» в возобновлении переговоров по ДСНВ с Россией
Бонни Дженкинс
США «крайне заинтересованы» в возобновлении переговоров с Россией по Договору о сокращении стратегических наступательных вооружений (ДСНВ), заявила заместитель госсекретаря США по контролю над вооружениями Бонни Дженкинс, передает «РИА Новости».
«США крайне заинтересованы в возобновлении контактов с Россией с тем, чтобы вновь вернуться за стол переговоров по стратегической стабильности и возобновить инспекции», — заявила Дженкинс, добавив, что в Вашингтоне намерены «изучить способы», чтобы вернуть диалог с Москвой по ДСНВ.
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