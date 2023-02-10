США выразили «крайнюю заинтересованность» в возобновлении переговоров по ДСНВ с Россией

США заявили о «крайней заинтересованности» в переговорах по ДСНВ

Бонни Дженкинс (Фото: Лев Радин / Keystone Press Agency / Global Look Press)

США «крайне заинтересованы» в возобновлении переговоров с Россией по Договору о сокращении стратегических наступательных вооружений (ДСНВ), заявила заместитель госсекретаря США по контролю над вооружениями Бонни Дженкинс, передает «РИА Новости».

«США крайне заинтересованы в возобновлении контактов с Россией с тем, чтобы вновь вернуться за стол переговоров по стратегической стабильности и возобновить инспекции», — заявила Дженкинс, добавив, что в Вашингтоне намерены «изучить способы», чтобы вернуть диалог с Москвой по ДСНВ.

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