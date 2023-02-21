Посла США вызвали в МИД из-за «вовлеченности США в боевые действия»

В Москве обвиняют США в разжигании конфликта на Украине. Также российские власти считают, что Вашингтон стоит за взрывами на «Северных потоках»

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Американского посла Линн Трейси вызвали в МИД России, чтобы выразить «демарш в связи с расширяющейся вовлеченностью США в боевые действия на стороне киевского режима». Об этом говорится в сообщении российского внешнеполитического ведомства.

Послу передали ноту протеста, в которой говорилось, что поставляемые Киеву вооружения, как и обслуживающий их персонал, включая американских граждан, представляют собой законную цель для российских вооруженных сил. «Накачка ВСУ вооружениями, а также передача целеуказаний для нанесения ударов по объектам российской военной и гражданской инфраструктуры наглядно доказывают несостоятельность и лживость утверждений американской стороны, что США не являются стороной конфликта», — приводит МИД содержание ноты.

В МИДе Трейси также заявили, что «нынешний агрессивный курс США на углубление конфронтации с Россией по всем направлениям» контрпродуктивен, а Соединенные Штаты должны дать объяснения по поводу взрывов на газопроводах «Северный поток-1» и «Северный поток-2» и «не мешать объективному расследованию для установления виновных». «Особо отмечено, что для деэскалации обстановки Вашингтон должен предпринять шаги, предполагающие вывод американо-натовских военных и техники, а также прекращение враждебной антироссийской активности», — говорится в сообщении.

Взрывы на газопроводах произошли в ночь на 26 сентября 2022 года. Повреждения получили обе нитки «Северного потока» и одна нитка «Северного потока-2». Дочерняя компания «Газпрома», Nord Stream AG, заявила о полном разрушении участка трубы в шведских водах. Расследованием случившегося занимаются Германия, Дания и Швеция. Президент России Владимир Путин возложил ответственность за произошедшее на «англосаксов»; Вашингтон отвергал обвинения в адрес США и других стран НАТО. Обсуждение взрывов возобновилось после того, как 8 февраля американский журналист Сеймур Херш опубликовал в созданном за несколько часов до этого блоге статью о подрыве «Северных потоков». В материале он ссылается на анонимный источник, который утверждает, что взрыв организовали американские водолазы при помощи Норвегии. Он полагает, что власти США решили совершить подрыв из-за опасения, что Германия откажется поддержать санкции против России, а власти Норвегии были заинтересованы в наращивании поставок газа в Европу. Белый дом, Пентагон и ЦРУ затем отвергли причастность США ко взрывам. Об отсутствии информации, которая бы подтверждала данные журналиста, сообщили также в Германии и ООН.

Сообщение о вызове посла в МИД появилось фактически сразу после того, как президент России Владимир Путин объявил о приостановке выполнения Москвой положений заключенного с США Договора о стратегических наступательных вооружениях. В заявлении МИДа договор не упоминается, в нем лишь содержится фраза о том, что в ходе встречи «был рассмотрен ряд вопросов двустороннего характера».

Выступая 21 февраля с посланием к Федеральному собранию, Путин возложил на Запад и, в частности, на США, ответственность за разжигание конфликта на Украине и его жертвы. «Запад использует Украину и как таран против России и как полигон», — сказал президент.

Он также заявил, что поставки дальнобойных вооружений, о возможности которых заявляли США и Великобритания, приведут к тому, что зона безопасности на территории проведения спецоперации будет отодвигаться все дальше.

Президент Украины Владимир Зеленский 21 февраля сообщил, что Киев обсуждает с США поставки дальнобойного оружия и других вооружений, которые прежде не направлялись для ВСУ. По словам украинского лидера, он «увидел такую решимость» у президента США Джозефа Байдена, приезжавшего 20 февраля в Киев.

В России неоднократно называли возможные поставки дальнобойного оружия Украине «красной линией». При этом в Минобороны заявляли, что российские военные «перемалывают» поставляемые Киеву западными странами вооружения и технику на маршрутах доставки и боевых позициях.