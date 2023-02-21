Посла США вызвали в МИД из-за «вовлеченности США в боевые действия»

Телеканал
Pro
Инвестиции
Мероприятия
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Газета
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК КомпанииРБК Life
...
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморский край
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Pro
Инвестиции
Мероприятия
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Газета
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Life
РБК Компании
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Все о банках на одном сайте
Лента новостей
Курс евро на 20 февраля
EUR ЦБ: 79,61 (0) Инвестиции, 01:19 Курс доллара на 20 февраля
USD ЦБ: 74,76 (0) Инвестиции, 01:19
Логистика только сейчас ощутила нехватку персонала. Где искать кадры Pro, 15:51
Военная операция на Украине. Главное Политика, 15:51
Тайвань пообещал вместе с США бороться с «авторитарным экспансионизмом» Политика, 15:43
Байден заявил о готовности США обсудить с Россией ограничение вооружений Политика, 15:37
В Новороссийском порту тонет сухогруз. Видео Общество, 15:37
Как обмануть систему распознавания лиц РБК и Ростелеком, 15:33
Как будут работать биржи в праздники: торговый календарь на февраль-март Инвестиции, 15:32
Нетворкинг: как заводить полезные знакомства
За 5 дней вы научитесь производить нужное впечатление и извлекать пользу из новых контактов
Прокачать навык
Махачев заявил о просьбе матери завершить карьеру Спорт, 15:28
Вучич допустил значительные изменения в зоне спецоперации в ближайшие дни Политика, 15:22
Куда поехать на длинных выходных, если нет идей. 5 направлений Life, 15:19
У берегов Кубани при шторме переломился сухогруз Общество, 15:17
Столтенберг объявил о крахе ядерного сдерживания после слов Путина Политика, 15:17
Российская 18-летняя волейболистка скончалась от травм после ДТП Спорт, 15:16
Военная операция на Украине. Онлайн Политика, 15:10
Военная операция на Украине ,  
0 

Посла США вызвали в МИД из-за «вовлеченности США в боевые действия»

МИД: Послу США заявлен демарш из-за роста вовлеченности в боевые действия на Украине
В Москве обвиняют США в разжигании конфликта на Украине. Также российские власти считают, что Вашингтон стоит за взрывами на «Северных потоках»
Фото: Миша Фридман / Getty Images
Фото: Миша Фридман / Getty Images

Американского посла Линн Трейси вызвали в МИД России, чтобы выразить «демарш в связи с расширяющейся вовлеченностью США в боевые действия на стороне киевского режима». Об этом говорится в сообщении российского внешнеполитического ведомства.

Послу передали ноту протеста, в которой говорилось, что поставляемые Киеву вооружения, как и обслуживающий их персонал, включая американских граждан, представляют собой законную цель для российских вооруженных сил. «Накачка ВСУ вооружениями, а также передача целеуказаний для нанесения ударов по объектам российской военной и гражданской инфраструктуры наглядно доказывают несостоятельность и лживость утверждений американской стороны, что США не являются стороной конфликта», — приводит МИД содержание ноты.

В МИДе Трейси также заявили, что «нынешний агрессивный курс США на углубление конфронтации с Россией по всем направлениям» контрпродуктивен, а Соединенные Штаты должны дать объяснения по поводу взрывов на газопроводах «Северный поток-1» и «Северный поток-2» и «не мешать объективному расследованию для установления виновных». «Особо отмечено, что для деэскалации обстановки Вашингтон должен предпринять шаги, предполагающие вывод американо-натовских военных и техники, а также прекращение враждебной антироссийской активности», — говорится в сообщении.

Взрывы на газопроводах произошли в ночь на 26 сентября 2022 года. Повреждения получили обе нитки «Северного потока» и одна нитка «Северного потока-2». Дочерняя компания «Газпрома», Nord Stream AG, заявила о полном разрушении участка трубы в шведских водах. Расследованием случившегося занимаются Германия, Дания и Швеция.

Президент России Владимир Путин возложил ответственность за произошедшее на «англосаксов»; Вашингтон отвергал обвинения в адрес США и других стран НАТО.

Обсуждение взрывов возобновилось после того, как 8 февраля американский журналист Сеймур Херш опубликовал в созданном за несколько часов до этого блоге статью о подрыве «Северных потоков». В материале он ссылается на анонимный источник, который утверждает, что взрыв организовали американские водолазы при помощи Норвегии. Он полагает, что власти США решили совершить подрыв из-за опасения, что Германия откажется поддержать санкции против России, а власти Норвегии были заинтересованы в наращивании поставок газа в Европу.

Белый дом, Пентагон и ЦРУ затем отвергли причастность США ко взрывам. Об отсутствии информации, которая бы подтверждала данные журналиста, сообщили также в Германии и ООН.

Сообщение о вызове посла в МИД появилось фактически сразу после того, как президент России Владимир Путин объявил о приостановке выполнения Москвой положений заключенного с США Договора о стратегических наступательных вооружениях. В заявлении МИДа договор не упоминается, в нем лишь содержится фраза о том, что в ходе встречи «был рассмотрен ряд вопросов двустороннего характера».

Выступая 21 февраля с посланием к Федеральному собранию, Путин возложил на Запад и, в частности, на США, ответственность за разжигание конфликта на Украине и его жертвы. «Запад использует Украину и как таран против России и как полигон», — сказал президент.

Читайте на РБК Pro
Как россиянам получить юридическую помощь в ЕС в условиях санкций
Должник подключил к процедуре банкротства аффилированных лиц. Что делать
Протесты из-за пенсионной реформы во Франции: в чем экономические причины
От конспирологии к инвестициям: к чему привел всплеск цен на яйца в США

Он также заявил, что поставки дальнобойных вооружений, о возможности которых заявляли США и Великобритания, приведут к тому, что зона безопасности на территории проведения спецоперации будет отодвигаться все дальше.

Президент Украины Владимир Зеленский 21 февраля сообщил, что Киев обсуждает с США поставки дальнобойного оружия и других вооружений, которые прежде не направлялись для ВСУ. По словам украинского лидера, он «увидел такую решимость» у президента США Джозефа Байдена, приезжавшего 20 февраля в Киев.

В России неоднократно называли возможные поставки дальнобойного оружия Украине «красной линией». При этом в Минобороны заявляли, что российские военные «перемалывают» поставляемые Киеву западными странами вооружения и технику на маршрутах доставки и боевых позициях.

Авторы
Теги
Денис Ворошилов Денис Ворошилов
МИД посол Украина США Линн Трейси боевые действия
Материалы по теме
Посольство увидело в словах Нуланд о Крыме участие США в конфликте
Политика
Посол России в Британии допустил новые высылки дипломатов к 24 февраля
Политика
Посол заявил о плане Лондона конфисковать замороженные российские активы
Политика
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Социальные сети
ВКонтакте
Одноклассники
YouTube
Telegram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморский край
Подписки
РБК Comfort
РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
Рубрики
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Новости
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2023. Сообщения и материалы сетевого издания «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 03.12.2021 за номером ЭЛ №ФС77-82385) сопровождаются пометкой «РБК». 18+ letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter