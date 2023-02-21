Путин заявил, что вся планета утыкана базами США

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Ни одна из стран не имеет такого числа военных баз, как у США, заявил президент России Владимир Путин, выступая с посланием Федеральному Собранию. РБК ведет трансляцию.

«Ни у одной страны нет такого числа военных баз, как у США, их сотни по всему миру, вся планета утыкана — достаточно только взглянуть на карту», — заявил Путин. Президент добавил, что Запад решил «зонтиком прикрыться от России».

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