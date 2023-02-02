Лавров заявил о стремлении отодвинуть ВСУ на безопасное расстояние

Лавров: Россия стремится отодвинуть ВСУ на безопасное для себя расстояние

Сергей Лавров (Фото: Григорий Сысоев / РИА Новости)

Россия стремится отодвинуть украинскую армию на безопасное для себя расстояние, заявил глава МИД Сергей Лавров в интервью телеканалу «Россия 24» и «РИА Новости».

«Чем дальнобойнее оружие поставляется киевскому режиму, тем дальше нужно будет его отодвигать от территорий, которые являются нашей страной», — сказал он.

Поскольку западные страны, «как в печально известных сказках, с каждым шагом завязает еще больше в болоте», эскалация налицо, убежден министр.

По его словам, Москва хочет, чтобы конфликт закончился, а когда — не главное. «Здесь важен не временной фактор, здесь важен фактор существа, фактор качества тех итогов, которые мы обеспечиваем для нашего народа, для тех людей, которые хотят оставаться частью русской культуры и которых киевская хунта долгие годы при поощрении Запада лишала всего русского», — пояснил Лавров.

Материал дополняется