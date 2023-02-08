В Пентагоне опровергли причастность США ко взрывам на «Северных потоках»

В Пентагоне, Белом доме и ЦРУ назвали ложью данные журналиста Сеймура Херша о том, что взрывы организовали США при помощи Норвегии. Владимир Путин винил в произошедшем «англосаксов», Вашингтон и Лондон свою причастность отрицают

Фото: Swedish Coast Guard / Getty Images

Данные о том, что Соединенные Штаты имеют отношение ко взрывам на газопроводах системы «Северный поток», не соответствуют действительности, сказал ТАСС представитель Пентагона подполковник Гаррон Гэрн. Так он отреагировал на расследование журналиста Сеймура Херша, где утверждается, что подрыв организовали американские водолазы при содействии Норвегии.

«США не были причастны к взрыву на «Северном потоке», — сказал Гэрн, напомнив слова заместителя помощника главы Пентагона Лоры Купер. Осенью 2022 года она заявила, что «США никоим образом не были замешаны» в произошедшем.

В материале Херша приводился комментарий представителя Белого дома Эйдриенна Уотсона, который назвал данные журналиста «совершенной ложью и полной фикцией». На расследование отреагировала и представитель ЦРУ Тэмми Торп, сказав, что «эти утверждения полностью и абсолютно ложные».

В своем тексте Херш ссылается на «источник, непосредственно знакомый» с планами США. В документе утверждается, что в декабре 2021 года, за два месяца до начала боев на Украине, в Штатах создали рабочую группу по разработке ответа на действия России, которую возглавил советник президента по национальной безопасности Джейк Салливан. В публикации говорится, что группа вместе со спецслужбами Норвегии разработала операцию по взрывам на двух газопроводах. По словам Херша, в июне 2022-го водолазы ВВС США заложили взрывчатку под три трубы «Северных потоков» под прикрытием учений Baltops 2022. Спустя три месяца взрывные устройства дистанционно привели в действие.

Расследование Херша было опубликовано на площадке Substack, выбор площадки он объяснил «свободой, за которую всегда боролся». По словам журналиста, он работал над текстом три месяца «без какого-либо давления со стороны издателя, редакторов или коллег». Это первый журналистский материал, который он опубликовал на платформе.

85-летний Сеймур Херш — лауреат Пулитцеровской премии 1970 года, пяти премий Джорджа Поллока и премии Джорджа Оруэлла. Хершу 85 лет. Среди самых известных работ журналиста — расследование об убийствах в деревне Сонгми во времена Вьетнамской войны, материалы о секретных операциях ЦРУ и Пентагона в период холодной войны, статьи о пытках в тюрьме Абу-Грейб.

Взрывы, в результате которых были повреждены обе нитки «Северного потока-1» и одна нитка «Северного потока-2», произошли 26 сентября. Оператор газопроводов Nord Stream AG, обследовав место происшествия, заявил, что в шведских водах был полностью разрушен участок трубы, фрагменты разбросало в радиусе не менее 250 м, там обнаружили «кратеры техногенного характера» глубиной от 3 до 5 м на расстоянии около 248 м друг от друга. Расследованием занимаются Дания, Швеция и Германия. Шведская служба безопасности заявила, что в акватории Балтийского моря нашли следы взрывчатки.

Президент Владимир Путин обвинил в случившемся «англосаксов», которым, по его мнению, это было «выгодно». Минобороны России позднее заявило о причастности к теракту специалистов ВМС Великобритании. Лондон отверг обвинения, Белый дом причастность стран НАТО ко взрывам исключил.