США отвергли обвинения о причастности к взрывам на «Северных потоках»
Утверждения о причастности США к взрывам на газопроводах «Северный поток» являются «полной дезинформацией», представители Вашингтона готовы донести эту позицию вновь, если потребуется, заявил представитель Госдепартамента Нэд Прайс во время брифинга. Трансляция шла на Youtube-канале ведомства.
«Я повторю, что мы ранее говорили. То, что мы слышали от Москвы, Кремля, является неправдой», — подчеркнул он (цитата по ТАСС).
Отвечая на вопрос, следует ли ООН заняться расследованием произошедшего, Прайс напомнил, что взрыв произошел не на территории США, решения о надлежащих методах следствия должны принимать власти тех государств, на чьей территории произошел инцидент.
Взрывы на газопроводах произошли в ночь на 26 сентября прошлого года. Повреждения получили обе нитки «Северного потока» и одна нитка «Северного потока-2». Дочерняя компания «Газпрома», Nord Stream AG, заявила о полном разрушении участка трубы в шведских водах. Расследованием случившегося занимаются Германия, Дания и Швеция.
Президент России Владимир Путин возложил ответственность за произошедшее на «англосаксов»; Вашингтон не раз отвергал обвинения в адрес США и других стран НАТО.
Обсуждение взрывов возобновилось после того, как американский журналист Сеймур Херш опубликовал в созданном за несколько часов до этого блоге статью о подрыве «Северных потоков». В материале он ссылается на анонимный источник, который утверждает, что взрыв организовали американские водолазы при помощи Норвегии. Он полагает, что власти США решили совершить подрыв из-за опасения, что Германия откажется поддержать санкции против России, а власти Норвегии были заинтересованы в наращивании поставок газа в Европу.
Белый дом, Пентагон и ЦРУ затем опровергли причастность США к взрывам. Об отсутствии информации, которая бы подтверждала данные журналиста, сообщили также в Германии и ООН.
Россия запросила провести заседание Совбеза ООН вечером 22 февраля. В Госдуме предложили обратиться к ООН с инициативой создания международного расследования произошедшего. Российский МИД заявил, что данные американского журналиста подтвердили выводы Москвы о роли Вашингтона в инциденте.
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