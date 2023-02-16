Госдеп отверг обвинения обвинения о причастности США к взрывам на «Северных потоках»

США отвергли обвинения о причастности к взрывам на «Северных потоках»

Госдеп США назвал неправдой данные журналиста Сеймура Мура об американских водолазах, взорвавших нитки «Северного потока», тот ссылался на анонимный источник. Россия созвала заседание Совбеза ООН

Госсекретарь Энтони Блинкен и представитель ведомства Нэд Прайс (Фото: Alex Wong / Getty Images)

Утверждения о причастности США к взрывам на газопроводах «Северный поток» являются «полной дезинформацией», представители Вашингтона готовы донести эту позицию вновь, если потребуется, заявил представитель Госдепартамента Нэд Прайс во время брифинга. Трансляция шла на Youtube-канале ведомства.

«Я повторю, что мы ранее говорили. То, что мы слышали от Москвы, Кремля, является неправдой», — подчеркнул он (цитата по ТАСС).

Отвечая на вопрос, следует ли ООН заняться расследованием произошедшего, Прайс напомнил, что взрыв произошел не на территории США, решения о надлежащих методах следствия должны принимать власти тех государств, на чьей территории произошел инцидент.

Взрывы на газопроводах произошли в ночь на 26 сентября прошлого года. Повреждения получили обе нитки «Северного потока» и одна нитка «Северного потока-2». Дочерняя компания «Газпрома», Nord Stream AG, заявила о полном разрушении участка трубы в шведских водах. Расследованием случившегося занимаются Германия, Дания и Швеция. Президент России Владимир Путин возложил ответственность за произошедшее на «англосаксов»; Вашингтон не раз отвергал обвинения в адрес США и других стран НАТО.

Обсуждение взрывов возобновилось после того, как американский журналист Сеймур Херш опубликовал в созданном за несколько часов до этого блоге статью о подрыве «Северных потоков». В материале он ссылается на анонимный источник, который утверждает, что взрыв организовали американские водолазы при помощи Норвегии. Он полагает, что власти США решили совершить подрыв из-за опасения, что Германия откажется поддержать санкции против России, а власти Норвегии были заинтересованы в наращивании поставок газа в Европу.

Белый дом, Пентагон и ЦРУ затем опровергли причастность США к взрывам. Об отсутствии информации, которая бы подтверждала данные журналиста, сообщили также в Германии и ООН.

Россия запросила провести заседание Совбеза ООН вечером 22 февраля. В Госдуме предложили обратиться к ООН с инициативой создания международного расследования произошедшего. Российский МИД заявил, что данные американского журналиста подтвердили выводы Москвы о роли Вашингтона в инциденте.





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