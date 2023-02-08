В ООН не подтвердили причастность США к взрывам на «Северных потоках»

В ООН заявили об отсутствии данных о причастности США к взрывам на «Северных потоках»

Фото: Swedish Coast Guard / Getty Images

У ООН нет данных о причастности США к взрывам на газопроводах «Северный поток» и «Северный поток-2», заявил заместитель официального представителя генерального секретаря организации Фархан Хак в ходе брифинга, трансляция шла на YouTube-канале ООН.

«Во-первых, у меня нет возможности проверить это сообщение. Американским журналистам определять достоверность этих заявлений. Сверх этого у меня нет комментариев», — сказал он.

8 февраля американский журналист, лауреат Пулитцеровской премии 1970 года Сеймур Херш опубликовал расследование о подрывах газопроводов, где говорилось, что их организовали водолазы ВВС США при содействии Норвегии. В Пентагоне эти данные опровергли.

В своем тексте Херш ссылался на «источник, непосредственно знакомый» с планами США. В декабре 2021 года, за два месяца до начала боевых действий на Украине, в Соединенных Штатах создали рабочую группу по разработке ответа на действия России во главе с советником президента по национальной безопасности Джейком Салливаном, утверждал журналист.

Эта группа, по его данным, вместе со спецслужбами Норвегии разработала операцию по взрывам на двух газопроводах. В июне 2022 года американские водолазы заложили взрывчатку под три трубы «Северных потоков» под прикрытием учений Baltops 2022, а через три месяца ее дистанционно активировали.

Взрывы на газопроводах, при которых повреждения получили обе нитки «Северного потока» и одна нитка «Северного потока-2», произошли 26 сентября 2022 года. Оператор трубопроводов, компания Nord Stream AG, заявила о полном разрушении участка трубы в шведских водах. Фрагменты, по ее данным, разбросало в радиусе 250 м и более от места взрыва, также там обнаружили «кратеры техногенного характера» глубиной от 3 до 5 м на расстоянии около 248 м друг от друга. Дания, Швеция и Германия начали расследовать инцидент. В шведской службе безопасности утверждали, что в акватории Балтийского моря обнаружили следы взрывчатки.

Президент Владимир Путин возложил ответственность за случившееся на «англосаксов», которым, по его мнению, это было «выгодно». Минобороны России полагает, что к взрыву причастны специалисты британских ВМС, Лондон причастность к случившемуся отрицал.