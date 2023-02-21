Путин объявил о приостановке участия в договоре о ядерных ракетах

При возвращении к обсуждению СНВ-3 следует учитывать арсеналы Франции и Великобритании, т.е. совокупный совокупный ударный потенциал НАТО, сообщил президент России Владимир Путин

Владимир Путин (Фото: Максим Блинов / РИА Новости)

Россия приостанавливает свое участие в договоре с США о стратегических наступательных вооружениях (СНВ-3), заявил в ходе послания федеральному собранию президент Владимир Путин. Трансляцию вел РБК.

«Повторю, [Россия] не выходит из договора, а именно приостанавливает свое участие», — сказал он.

Договор СНВ-3 был подписан в 2010 году президентами России и США Дмитрием Медведевым и Бараком Обамой на десять лет с возможностью продления еще на пять. Он вступил в силу в 2011 году. В 2021-м Владимир Путин ратифицировал соглашение о продлении договора до 5 февраля 2026 года. Согласно договору каждая сторона может иметь не более 1550 готовых к использованию ядерных зарядов, не более 700 развернутых межконтинентальных баллистических ракет (МБР), баллистических ракет подлодок (БРПЛ) и стратегических бомбардировщиков-ракетоносцев, не больше 800 развернутых и неразвернутых пусковых установок МБР, БРПЛ и тяжелых бомбардировщиков.

Прежде чем вернуться к вопросу о договоре, следует понять, на что претендуют такие страны НАТО как Франция и Великобритания и как учитывать их стратегические арсеналы, то есть совокупный ударный потенциал Североатлантического альянса, сказал Путин.

Он заявил, что Россия не против участия НАТО в целом в СНВ. «И не нужно только пытаться вновь всем врать, строить из себя поборников мира и разрядки. Мы же знаем всю подноготную», — сказал президент.

В США истекают гарантийные сроки годности отдельных видов ядерных боеприпасов и в связи с этим «некоторые деятели в Вашингтоне», по утверждению Путина, задумываются о возможности натуральных испытаний своего ядерного оружия. «В том числе с учетом того, что в США идет разработка новых типов ядерных боеприпасов», — сообщил президент.

Минобороны России и Росатом должны обеспечить готовность к испытанию российского ядерного оружия. «Первыми, мы разумеется, этого делать не будем, но если США проведут испытания, то и мы проведем». — заявил Путин.

Материал дополняется.