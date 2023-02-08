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Лауреат Пулитцера написал о подрыве «Северных потоков» диверсантами США

Лауреат Пулитцера Сеймур Херш описал подрыв «Северных потоков» диверсантами США
Фото: Swedish Coast Guard / Getty Images
Фото: Swedish Coast Guard / Getty Images

Американский журналист Сеймур Херш опубликовал в созданном за пару часов до этого блоге расследование о диверсии на газопроводах системы «Северный поток». В нем, ссылаясь на анонимные источники, он утверждает, что подрыв был организован американскими водолазами при содействии Норвегии. Херш подтвердил «РИА Новости» авторство материала.

Сеймур Херш — известный американский журналист, лауреат Пулитцеровской премии 1970 года, пяти премий Джорджа Поллока и премии Джорджа Оруэлла. Хершу 85 лет. Мировую известность он получил в 1969 году после статьи о массовом убийстве во вьетнамской деревне Сонг Ми, где группа американских солдат убила несколько сотен мирных жителей. В период Холодной войны он написал несколько крупных материалов о секретных операциях ЦРУ и Пентагона, в 2004 году он стал одним из первых журналистов, раскрывших историю с пытками иракцев в тюрьме Абу-Грейб.

Херш отмечает, что операция вызывала споры в командовании вооруженных сил США и окружении Байдена. Межведомствнная группа по разработке возможных мер против газопроводов и ответа на возможное начало Россией военных действий на Украине была сформирована еще в конце 2021 года. Ее возглавил советник президента по национальной безопасности Джейк Салливан.

«По словам источника, непосредственно знакомого с процессом [обсуждения], участникам стало ясно, что Салливан хотел, чтобы группа разработала план разрушения двух газопроводов «Северный поток», и что он выполнял пожелание президента», — пишет Херш.

Операция была разработана в контакте со спецслужбами Норвегии. По словам источника Херша, дистанционно активируемые взрывные устройства были заложены водолазами ВМС США под прикрытием учений BALTOPS22. Эти учения проходили в июне 2022 года. Спустя три месяца, в сентябре, взрывные устройства были приведены в действие и разрушили три из четырех труб системы Nord Stream. Для этого использовался сигнал поданый с помощью радиобуя, сброшенного с норвеского самолета.

«26 сентября 2022 года разведывательный самолет P8 ВМС Норвегии совершил, казалось бы, обычный полет и сбросил гидроакустический буй. Сигнал распространился под водой, сначала на «Северный поток-2», а затем на «Северный поток-1». Через несколько часов сработала мощная взрывчатка С4, и три из четырех трубопроводов были выведены из строя», — пишет Херш.

На просьбу прокомментировать данные источников представитель Белого дома Эдриенн Уотсон ответила: «Это ложь и полная выдумка». Тэмми Торп, представитель Центрального разведывательного управления, также заявила, что «эти утверждения полностью и абсолютно ложные».

Материал дополняется.

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