Зеленский рассказал о обсуждении поставок нового дальнобойного оружия

Зеленский заявил о наличии у Байдена решительности по поставкам нужного украинского армии вооружения. Киев ранее не раз просил дальнобойные ракеты, но Вашингтон отказывал из-за риска эскалации конфликта

Джо Байден и Владимир Зеленский (Фото: president.gov.ua)

Украина и США работают над поставками дальнобойного оружия и других вооружений, которое прежде не направлялось для ВСУ, заявил украинский президент Владимир Зеленский в своем видеообращении в телеграм-канале.

«Наши оборонные потребности известны нашим партнерам, нужна лишь решительность. Сегодня я увидел такую решимость у президента США [Джо Байдена] <...> Я благодарю за очередной пакет, который точно усилит наших ребят на передовой», — сказал он.

Зеленский рассказал, что также обсудил с Байденом вопросы завершения вооруженного конфликта в течение 2023 года. Он выразил благодарность Демократической и Республиканской партиям США, а также команде Байдена за том, что отношения двух стран достигли самого высокого уровня в истории.

Украина не раз обращалась к западным странам с просьбой предоставить баллистические ракеты, в том числе американские ATACMS дальностью до 300 км, а в СНБО Украины просили ракеты с дальностью полета до 800 км. Власти США прежде отказывали Киеву, в ноябре в Белом доме пояснили, что не хотели бы дальнейшей эскалации конфликта на Украине.

При этом к февралю власти США анонсировали пересмотр номенклатуры военных поставок для Украины, чтобы позволить стране усилить самооборону и провести контрнаступление. По данным Politico, американские власти убеждают команду Зеленского провести наступление, пока проблем с поставками нет.

Власти и представители России не раз называли возможные поставки дальнобойного оружия Украине «красной линией». Глава МИД Сергей Лавров предупреждал, что при получении дальних ракет ВСУ, российские войска будут вынуждены «отодвигать» украинскую армию «от территорий, которые являются нашей страной». «Идет гибридная война против нашей страны, о чем буквально недавно подробно говорил Лавров. Рассуждения о «красных линиях» остались в прошлом», — отметили при этом в МИДе в феврале.