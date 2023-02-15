Автор расследования о Nord Stream связал взрыв с недоверием США к ФРГ

Автор расследования о диверсии на «Северных потоках» связал взрыв с недоверием США к ФРГ

Американский журналист Сеймур Херш, опубликовавший расследование о диверсии на газопроводах «Северный поток», считает, что США подорвали трубопроводы из-за недоверия к Германии. Такое мнение он высказал в интервью Berliner Zeitung.

«Я думаюп, ричина такого решения была в том, что война для Запада шла не очень хорошо и они боялись приближения зимы. «Северный поток-2» был приостановлен самой Германией, а не международными санкциями, и США опасались, что Германия отменит санкции из-за холодной зимы», — утверждает Херш.

Говоря о причастности Соединенных Штатов к взрыву «Северного потока-1» и Северного потока-2» журналист упомянул слова президента Джо Байдена, сказанные им на пресс-конференции в Белом доме после переговоров с канцлером Германии Олафом Шольцем в начале февраля прошлого года, о том, что Вашингтон «остановит» газопровод.

Отвечая на вопрос о роли Норвегии, он отметил, что в Осло были заинтересованы в увеличении поставок газа в Европу, в том числе в ФРГ. Кроме того, по его словам, в Норвегии чувствуется неприязнь к России.

Херш также утверждает, что сначала подрыв планировали осуществить в летом, но потом Байден передумал и отложил его до сентября.

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