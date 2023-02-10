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В ФРГ не подтвердили данные о причастности США ко взрывам на Nord Stream

Правительство ФРГ не подтвердило выводы Херша о причастности США ко взрывам на Nord Stream
Американский журналист Сеймур Херш сообщил, что трубы взорвали американские водолазы при поддержке Норвегии. У Берлина, как и у Москвы, нет данных, которые могли бы это подтвердить. США опровергли участие в теракте
Фото: Sean Gallup / Getty Images
Фото: Sean Gallup / Getty Images

Правительство Германии не располагает данными, которые подтвердили бы опубликованную журналистом Сеймуром Хершем информацию о причастности США ко взрывам на газопроводах системы «Северный поток». Об этом на брифинге заявила представитель немецкого кабмина Кристиане Хофманн.

«Я могу сказать, что вы, наверное, также видели, что США и другие страны четко отвергли это сообщение, что мы, конечно, также приняли к сведению», — отметила она (цитата по ТАСС).

Взрывы на «Северных потоках» произошли в конце сентября прошлого года. «Дочка» «Газпрома» Nord Stream AG сообщила о беспрецедентных разрушениях. Расследованием случившегося занимаются Германия, Дания и Швеция.

8 февраля Херш, лауреат Пулитцеровской премии 1970 года и премии Джорджа Оруэлла, опубликовал статью, в которой со ссылкой на анонимный источник утверждал, что подрыв труб организовали американские водолазы при содействии норвежских спецслужб. По данным источника журналиста, водолазы ВМС США заложили взрывные устройства под прикрытием учений Baltops 2022 в июне, а осенью бомбы были дистанционно активированы с помощью сигнала с радиобуя, сброшенного с норвежского самолета.

В Пентагоне и Белом доме после публикации опровергли причастность США к теракту. Секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев заявил, что ему неизвестно, кто устроил взрывы. Причастность Вашингтона не смогли подтвердить и в ООН.

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Германия Северный поток Северный поток 2 США
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