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Путин обвинил «англосаксов» во взрывах на «Северных потоках»

Президент заявил, что диверсию на газопроводе устроили те, кому это выгодно. В посольстве в Вашингтоне ранее заявляли, что случившееся выгодно Соединенным Штатам
Владимир Путин
Владимир Путин (Фото: РБК)

Взрывы на «Северных потоках» организовали «англосаксы», заявил президент России Владимир Путин.

«Англосаксам уже мало санкций, они перешли к диверсиям — невероятно, но факт, — организовав взрывы на международных газовых магистралях «Северного потока», которые проходят по дну Балтийского моря. Фактически приступили к уничтожению общеевропейской энергетической инфраструктуры», — сказал он.

«Всем же очевидно, кому это выгодно. Кому выгодно, тот и сделал», — уверен президент.

«Беспрецедентные разрушения» «Северных потоков». Что важно знать
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Место утечки на &laquo;Северном потоке&raquo;

О том, что взрывы на российских газопроводах выгодны именно США, ранее говорили в посольстве России в США и секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев. В российской дипмиссии пояснили, что Соединенные Штаты хотят лишить ЕС доступа к российскому газу, чтобы «подсадить» Европу на свой СПГ. Директор СВР Сергей Нарышкин заявил, что у России есть «некоторые материалы, которые указывают на западный след в организации и проведении этого террористического акта». Пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков назвал аварии актами терроризма на «государственном уровне».

Взрывы на обоих «Северных потоках» произошли 26 сентября, компания-оператор заявила о «беспрецедентных» разрушениях и отказалась прогнозировать сроки возвращения газопроводов в эксплуатацию. НАТО заявило, что речь идет о преднамеренной диверсии. И альянс, и ЕС, и российская сторона высказывались в поддержку расследования случившегося.

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Владимир Путин Северный поток Северный поток-2 США

Владимир Путин

политик, президент России

7 октября 1952 года
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