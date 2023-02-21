Владимир Путин: ответственность за конфликт на Украине лежит на Киеве и западных элитах

Путин назвал ответственных за жертвы на Украине

Конфликт на Украине, заявил президент Владимир Путин, развязал Киев в 2014 году, а западные страны его поддерживают

Владимир Путин (Фото: РБК)

Власти западных стран и Киев несут ответственность за разжигание конфликта на Украине и его жертвы, заявил в ходе послания Федеральному собранию президент России Владимир Путин. Трансляцию ведет РБК.

«Ответственность за разжигание украинского конфликта, за эскалацию, за рост числа его жертв лежит на западных элитах. И, конечно, на киевском режиме сегодняшнем, для которого украинский народ, по сути, чужой», — сказал он.

По его словам, власти в Киеве, «обслуживает» не национальные интересы Украины, а интересы третьих стран.

«Запад использует Украину и как таран против России, и как полигон», — сказал Путин.

Власти в Киеве, считает президент, «обслуживают» не национальные интересы Украины, а интересы третьих стран.

По его словам, чем более дальнобойное оружие западные страны будут предоставлять Киеву, тем дальше Россия будет вынуждена отодвигать угрозу от своих границ.

Войну на Украине, заявил президент, развязал Киев, а Россия использует силу, чтобы ее остановить.

Военная операция России на Украине продолжается почти год. Ее целями Путин называет защиту населения Донбасса, прекращение конфликта, начавшегося в 2014 году, и устранение угрозы для России со стороны НАТО.