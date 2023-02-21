Путин назвал ответственных за жертвы на Украине

Телеканал
Pro
Инвестиции
Мероприятия
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Газета
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК КомпанииРБК Life
...
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморский край
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Pro
Инвестиции
Мероприятия
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Газета
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Life
РБК Компании
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Все о банках на одном сайте
Лента новостей
Курс евро на 20 февраля
EUR ЦБ: 79,61 (0) Инвестиции, 01:19 Курс доллара на 20 февраля
USD ЦБ: 74,76 (0) Инвестиции, 01:19
Путин предложил программу льготного арендного жилья для сотрудников ОПК Общество, 12:50
«РИА Новости» сообщило о втором инсульте у Романа Костомарова Спорт, 12:49
Греф допустил выплату Сбербанком дивидендов по итогам 2022 года Инвестиции, 12:48
Путин предложил 14 дней отпуска для участников военной операции Политика, 12:44
Путин заявил об отсутствии у властей планов вторгаться в частную жизнь Политика, 12:40
Путин увидел идею Запада использовать против России «хоть черта лысого» Политика, 12:37
Путин пообещал «не сводить счеты с теми, кто сделал шаг в сторону» Политика, 12:36
Научитесь говорить убедительно
На интенсиве РБК Pro вы сразу применяете знания на практике – готовите собственное выступление
Прокачать навык
Путин предложил создать фонд помощи участникам спецоперации Политика, 12:36
Курс токена Stacks вырос на 169% за счет популярности NFT на биткоине Крипто, 12:36
Путин объявил минуту молчания по погибшим в ходе военной операции Политика, 12:35
Путин назвал ответственных за жертвы на Украине Политика, 12:32
Как объявить себя банкротом и законно списать долги: инструкция Pro, 12:32
Путин назвал последствия поставок дальнобойного оружия на Украину Политика, 12:31
Путин назвал украинский народ чужим для киевских властей Политика, 12:30
Послания Путина Федеральному собранию ,  
0 

Путин назвал ответственных за жертвы на Украине

Владимир Путин: ответственность за конфликт на Украине лежит на Киеве и западных элитах
Конфликт на Украине, заявил президент Владимир Путин, развязал Киев в 2014 году, а западные страны его поддерживают
Владимир Путин
Владимир Путин (Фото: РБК)

Власти западных стран и Киев несут ответственность за разжигание конфликта на Украине и его жертвы, заявил в ходе послания Федеральному собранию президент России Владимир Путин. Трансляцию ведет РБК.

«Ответственность за разжигание украинского конфликта, за эскалацию, за рост числа его жертв лежит на западных элитах. И, конечно, на киевском режиме сегодняшнем, для которого украинский народ, по сути, чужой», — сказал он.

По его словам, власти в Киеве, «обслуживает» не национальные интересы Украины, а интересы третьих стран.

«Запад использует Украину и как таран против России, и как полигон», — сказал Путин.

Власти в Киеве, считает президент, «обслуживают» не национальные интересы Украины, а интересы третьих стран.

По его словам, чем более дальнобойное оружие западные страны будут предоставлять Киеву, тем дальше Россия будет вынуждена отодвигать угрозу от своих границ.

Читайте на РБК Pro
Как разблокировка активов в Euroclear может повлиять на российский рынок
Отказ от мяса, спорт ежедневно: как Шварценеггер сохраняет форму в 75 лет
Как обеспечить себе безбедное будущее: две притчи от Джорджа Клейсона
Стальное звено: почему люди с трудным детством более успешны в кризис

Войну на Украине, заявил президент, развязал Киев, а Россия использует силу, чтобы ее остановить.

Военная операция России на Украине продолжается почти год. Ее целями Путин называет защиту населения Донбасса, прекращение конфликта, начавшегося в 2014 году, и устранение угрозы для России со стороны НАТО.

Авторы
Теги
Персоны
Кирилл Соколов Кирилл Соколов
Военная операция на Украине

Владимир Путин

политик, президент России

7 октября 1952 года
Материалы по теме
Путин заявил об отсутствии у властей планов вторгаться в частную жизнь
Политика
Путин предложил создать фонд помощи участникам спецоперации
Политика
Путин назвал украинский народ чужим для киевских властей
Политика
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Социальные сети
ВКонтакте
Одноклассники
YouTube
Telegram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморский край
Подписки
РБК Comfort
РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
Рубрики
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Новости
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2023. Сообщения и материалы сетевого издания «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 03.12.2021 за номером ЭЛ №ФС77-82385) сопровождаются пометкой «РБК». 18+ letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter