Путин назвал последствия поставок дальнобойного оружия на Украину
Владимир Путин: за поставками дальнобойного оружия Украине последует ответ России
Зона безопасности на территории проведения спецоперации будет отодвигаться по мере поставок Украине более дальнобойных вооружений, заявил во время послания Федеральному собранию президент России Владимир Путин. Трансляцию ведет РБК.
«Чем более дальнобойные западные системы будут поступать на Украину, тем дальше мы будем вынуждены отодвигать угрозу от своих границ», — сказал президент.
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