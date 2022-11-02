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Оператор обнаружил техногенные кратеры на месте ЧП на «Северном потоке»

Специалисты Nord Stream AG обнаружили техногенные кратеры и обломки трубы на месте взрывов
Специалисты нашли два кратера глубиной от 3 до 5 м. Участок трубы между ними оказался полностью разрушен. Nord Stream AG завершила первоначальный сбор данных на месте ЧП и теперь будет анализировать их
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Фото: kustbevakningen.se
Фото: kustbevakningen.se

Специалисты оператора Nord Stream AG завершили первоначальный сбор данных на месте ЧП на «Северном потоке» в исключительной экономической зоне Швеции.

Там обнаружены «кратеры техногенного характера» глубиной от 3 до 5 м на расстоянии около 248 м друг от друга. Участок трубы между кратерами полностью разрушен, ее фрагменты разбросаны в радиусе не менее 250 м.

«Специалисты продолжают анализировать полученные в ходе обследования данные», — говорится в сообщении.

Взрывы на обоих газопроводах системы «Северный поток» произошли в конце сентября. Через месяц на место аварий допустили «Газпром». Президент России Владимир Путин со ссылкой на главу компании Алексея Миллера рассказал, что на месте подрывов обнаружили две воронки по 5 м глубиной, вырвало трубу длиной 40 м, образовался 259-метровый разрыв.

Путин назвал взрывы «очевидным терактом». Он считает виновниками аварии «англосаксов». Минобороны России 29 октября заявило о причастности к теракту специалистов ВМС Великобритании, в Лондоне такие сообщения опровергли.

Вице-премьер Александр Новак 1 ноября сказал, что работа российских специалистов на «Северном потоке» и «Северном потоке-2» идет каждый день.

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Северный поток взрывы Nord Stream Швеция
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