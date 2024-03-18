Выборы президента России. Главное

В России заканчивается последний день выборов президента. Главное о ходе голосования — в материале РБК

Фото: Максим Шеметов / Reuters

Главное к 00.55 мск

Первые данные избиркомов

Владимир Путин лидирует с 87,16% , свидетельствуют данные ЦИК после обработки 80,54% протоколов . Вторым идет Николай Харитонов (4,22%) , третьим — Владислав Даванков (4,04%) , четвертым — Леонид Слуцкий (3,16%) .

, свидетельствуют данные ЦИК после обработки . Вторым идет , третьим — , четвертым — . По результатам федерального ДЭГ (не включая Москву — она считается отдельно) Путин набирает 87,41% голосов, сообщает ЦИК. Даванков занимает второе место с 6,28% голосов, у Слуцкого и Харитонова, соответственно, 3,75% и 2,56%.

(не включая Москву — она считается отдельно) голосов, сообщает ЦИК. Даванков занимает второе место с 6,28% голосов, у Слуцкого и Харитонова, соответственно, 3,75% и 2,56%. В Москве по итогам онлайн-голосования Путин набирает 89,1%, сообщила председатель Мосгоризбиркома Ольга Кириллова. У Даванкова 4,4%, у Харитонова 3,3%, у Слуцкого 3,2%. А на участках — после обработки 70,09% протоколов — Путин в Москве набирает 88,8%, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на данные общественного штаба по наблюдению.

по итогам онлайн-голосования Путин набирает 89,1%, сообщила председатель Мосгоризбиркома Ольга Кириллова. У Даванкова 4,4%, у Харитонова 3,3%, у Слуцкого 3,2%. А на участках — после обработки 70,09% протоколов — Путин в Москве набирает 88,8%, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на данные общественного штаба по наблюдению. Во всех новых регионах обработаны 100% протоколов участковых избирательных комиссий. В Херсонской области у Путина 88,12%, а Запорожской — 92,83%, в ЛНР — 94,12%, в ДНР — 95,23%.

обработаны 100% протоколов участковых избирательных комиссий. В Херсонской области у Путина 88,12%, а Запорожской — 92,83%, в ЛНР — 94,12%, в ДНР — 95,23%. После обработки 100% в Якутии Путин получает 87,79%, на Чукотке — 90,49%, в Хакасии — 85,28%, на Колыме — 84,89%, в Хабаровском крае — 80,06%, в Забайкальском — 87,71, передает ТАСС. В Иркутской области обработаны 94% протоколов: Путин набирает около 84%. В Республике Алтай (90% протоколов) у него 86,4% голосов. Новосибирская область (94,3% протоколов) — у Путина 83,2%. В Чечне обработано пока только 2,69% протоколов — зато там Путин набирает 99,28%.

Путин получает 87,79%, на — 90,49%, в — 85,28%, на — 84,89%, в — 80,06%, в — 87,71, передает ТАСС. В обработаны 94% протоколов: Путин набирает около 84%. В (90% протоколов) у него 86,4% голосов. (94,3% протоколов) — у Путина 83,2%. В обработано пока только 2,69% протоколов — зато там Путин набирает 99,28%. На выборах в 2018 году Путин набрал 76,69%, и это был рекордный для него показатель.

Явка по всей России, на 18:00 мск, составила 74,22%, сообщила глава ЦИК Элла Памфилова.

Экзитполы ВЦИОМ: Владимир Путин — 87,0%;

Николай Харитонов — 4,6%;

Владислав Даванков — 4,2%;

Леонид Слуцкий — 3,0%. ФОМ: Владимир Путин — 87,8%;

Николай Харитонов — 4,7%;

Владислав Даванков — 3,6%;

Леонид Слуцкий — 2,5%.

Реакция кандидатов

Николай Харитонов: «Мы отработали честно и добросовестно нашу программу в ходе выборов». «Россияне на выборах президента показали, как можно сплотиться всей страной», — сказал он. Геннадий Зюганов сообщил, что Харитонов встретится с Путиным в понедельник, а сам он — в среду.

Владислав Даванков: «Я оцениваю эти выборы очень позитивно».

Владимир Путин приехал в свой избирательный штаб: «Я вас всех хочу поблагодарить за совместную работу. Очень важная для страны работа, которая позволяет консолидировать общество, показать правильность нашего выбора, пути и создать условия для дальнейшего движения вперед. Чтобы Россия была крепче, сильнее, эффективнее и имела возможность решать все те задачи, о которых я говорил в послании». Также он назвал целями нового срока решение задач военной операции и укрепление обороноспособности и армии России.

Леонид Слуцкий: «Мы работаем над тем, чтобы выявить малейшие нарушения, если они будут. Пока то, что нам поступает, — какие-то шероховатости очень незначительные, об этом даже говорить как о нарушениях не приходится».

Как проходило голосование

В онлайн-голосовании в 28 регионах (без Москвы), по данным Минцифры, приняли участие 94 % зарегистрированных на ДЭГ избирателей. Голоса онлайн отдали 4,499 млн человек.

(без Москвы), по данным Минцифры, приняли участие % зарегистрированных на ДЭГ избирателей. Голоса онлайн отдали человек. В Москве , по предварительным данным, явка превысила 66% , сообщает Мосгоризбирком. При этом 47,9% зарегистрированных в городе избирателей (3,666 млн человек) голосовали дистанционно.

, по предварительным данным, явка , сообщает Мосгоризбирком. При этом 47,9% зарегистрированных в городе избирателей (3,666 млн человек) голосовали дистанционно. В Санкт-Петербурге на 18:00 мск явка составила 69,87% .

на 18:00 мск явка составила . Самая высокая явка — в Чечне : там к 18:00 мск проголосовали 96,46% избирателей. Самая низкая — в Алтайском крае (51,65%) .

: там к 18:00 мск проголосовали избирателей. . По данным на 18:00 мск, за рубежом проголосовали более 249 тыс. россиян, сообщил МИД.

Памфилова заявила, что «никакой большевистской замены» выборов на участках онлайн-голосованием «не предполагается и быть не может». «Они будут сосуществовать вместе», — сказала она.

61 уголовное дело возбудили в период выборов, сообщил первый замглавы МВД Александр Горовой в ЦИКе. Больше всего дел завели по статье о заведомо ложном сообщении об теракте и воспрепятствованию осуществления прав избирателей. Также составлено 155 административных протоколов.

Роскомнадзор заявил, что заблокировал или удалил 1,3 тыс. ресурсов и публикаций с призывами поучаствовать в несогласованных акциях во время выборов.

В нескольких регионах арестованы граждане, пытавшиеся помешать выборам. Так, в Петербурге суд арестовал девушку, бросившую «коктейль Молотова» во вход избирательного участка. В Москве арестована девушка, которая вылила жидкость в урну с бюллетенями. В Екатеринбурге суд арестовал профессора Уральского федерального университета по аналогичной причине — женщина была задержана 16 марта после попытки испортить бюллетени на одном из избирательных участков города. С собой у нее была зеленка.

Мужчина бросил две бутылки с зажигательной смесью во двор посольства России в Кишиневе. В посольстве идет голосование на выборах президента России. Мужчину задержали, избирательный участок продолжил работу.

Омбудсмен Татьяна Москалькова предложила подумать о повторном голосовании для тех, чьи бюллетени были испорчены. В ходе текущих выборов были зафиксированы десятки случаев порчи бюллетеней — урны для голосования заливали зеленкой и пытались поджечь.

Кандидаты В выборах участвовали четыре кандидата (в алфавитном порядке): Владислав Даванков от «Новых людей», действующий президент Владимир Путин как самовыдвиженец, Леонид Слуцкий от ЛДПР и Николай Харитонов от КПРФ. Путин баллотируется на пост главы государства в пятый раз, впервые он победил на выборах в 2000 году. Харитонов участвует в выборах во второй раз (в 2004 году проиграл Путину, заняв второе место с результатом 13,69% голосов). Даванков и Слуцкий участвуют в выборах впервые. Как выглядят предвыборные штабы кандидатов в президенты. Фотогалерея Фотогалерея Для победы в первом туре кандидату нужно набрать более половины голосов избирателей, принявших участие в голосовании. Срок полномочий избранного президента составит шесть лет.

Избирательные участки в эти три дня начиная с пятницы работали с 8:00 до 20:00 по местному времени. В 29 из 89 регионов, включая Москву, проголосовать можно было и удаленно, через систему дистанционного электронного голосования (ДЭГ). Электронное голосование было доступно до 20:00 воскресенья.

Общее число избирателей в России — 112,309 млн человек, за пределами — еще почти 1,9 млн человек, сообщал Центризбирком. С июля 2023 года, по данным ведомства, число избирателей в России увеличилось на 4,394 млн человек. В январе этого года ЦИК впервые раскрыла данные по избирателям в Донецкой народной республике — 1,971 млн человек, в Луганской народной республике — 1,652 млн, в Запорожской и Херсонской областях — около 470 тыс. человек в каждой.

Граждане, которые не могут прийти на участки с 15 по 17 марта, с 25 февраля могли проголосовать досрочно. В Херсонской области такой возможностью воспользовались 58,14%, сообщила журналистам председатель избирательной комиссии региона Марина Захарова. В ДНР уже на третий день досрочного голосования явка составила 36,91%, сообщил 12 марта председатель избирательной комиссии ДНР Владимир Высоцкий.

В Запорожской области 15 марта сделали выходным днем, в Белгородской области выходной объявили для школьников. Во многих городах из-за того, что в школах были организованы участки для голосования, занятия сделали дистанционными или организовали ученикам экскурсии.

Минобороны сообщило, что в рамках досрочного голосования, которое завершилось 14 марта, «избирательное право реализовали военнослужащие, участвующие в специальной военной операции, а также несущие боевое дежурство в отдаленных географических точках, находящиеся в дальних походах и выполняющие задачи в Сирии и в зоне Карабахского экономического района Азербайджана.

Происшествия в ходе голосования

Избирком Херсонской области в пятницу сообщил об ударах по помещениям в городе Каховке и в селе Брилёвка Алешкинского района, в которых располагались участковые комиссии. «В Каховке жертв удалось избежать. В Брилёвке есть пострадавшие, им оказывают помощь», — отметили в избиркоме.

В воскресенье в Перми на территории избирательного участка в Доме культуры произошел взрыв, сообщило краевое министерстве территориальной безопасности. Женщина пронесла в здание большую петарду и взорвала ее в туалете. По данным Baza, женщине 64 года, ей оторвало руку.

В Петербурге в пятницу девушка бросила «коктейль Молотова» в вывеску одной из участковых комиссий, сообщил глава местного избиркома Максим Мейксин. Пожар потушили.

Кроме того, в Когалыме Ханты-Мансийского автономного округа женщина попыталась поджечь стационарный ящик для голосования при помощи бутылки с зажигательной смесью (видеокадры с участка — ниже). Ее задержали, а возгорание потушили. Бюллетени и оборудование не повреждены, уточнили в пресс-службе избиркома Югры.

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На юго-востоке Москвы женщина на одном из избирательных участков подожгла с помощью легковоспламеняющейся жидкости кабинку для голосования, сообщил СК. Возбуждено уголовное дело по ст. 141 (воспрепятствование работе избирательных комиссий).

На другом участке в Москве девушка вылила красящее вещество в урну для бюллетеней. На нее тоже завели дело по ст. 141 УК. Как сообщил зампредседателя Мосгоризбиркома Дмитрий Реут, в этой урне было около 100 бюллетеней.

Утром 15 марта аналогичные случаи произошли в Борисоглебске в Воронежской области. Как пишет «Блокнот Борисоглебск», зеленкой залили урны в Юго-Восточном и Северном микрорайонах города. В борисоглебской ТИК сообщили, что члены участковой комиссии заклеили прорези ящиков и установили другие урны, голосование продолжилось. Позднее они проверят, можно ли считать окрашенные бюллетени действительными.

В Екатеринбурге профессор Уральского федерального университета Эмилия Носова попыталась испортить бюллетени на одном из избирательных участков города. С собой у нее была зеленка. Источник Ura.ru в силовых структурах утверждает, что профессор УрФУ пришла на избирательный участок с зеленкой под давлением неизвестных лиц, которым она перед этим перечислила 15 млн руб.

Как проходит голосование за рубежом

Участки для голосования открыты в 144 странах, но единого графика работы у них нет. В некоторых странах в этот раз открылось меньше участков, чем на президентских выборах 2018 года. Это связано с сокращением числа дипломатов и консульских учреждений. Так, в Германии вместо 15 участков будет работать два (в посольстве в Берлине и в консульстве в Бонне), приводил пример член ЦИК Николай Булаев.

Власти Латвии предупредили, что будут проверять документы о праве нахождения в стране у россиян, которые придут голосовать в посольство в Риге. Власти соседней Эстонии заявили, что делать подобное не намерены.

К 13 марта, по данным МИДа, досрочно проголосовали 40 тыс. человек.

Кто следит за нарушениями

На выборах организовано видеонаблюдение на участковых и территориальных избирательных комиссиях. Трансляция с камер идет на служебный портал, доступ к которому есть у избирательных комиссий всех уровней, представителей зарегистрированных кандидатов и партий, их выдвинувших, наблюдателей от общественных палат, уполномоченного по правам человека, представителей Совета по правам человека, Минцифры.

Следить за ходом голосования также будут наблюдатели от кандидатов, представители российских общественных организаций, международные наблюдатели. Объявленные иностранными агентами граждане и организации следить за ходом голосования не имеют права; в частности, на участках не будет наблюдателей от движения «Голос» (внесен в реестр иноагентов в 2021 году).

На выборы не пригласили наблюдателей от Бюро по демократическим институтам и правам человека ОБСЕ. МИД заявил, что организация пристрастна и политизирована в своих оценках. «Отсутствие представителей БДИПЧ ОБСЕ никак не повлияет на качество международного наблюдения», — заверил МИД, так как приглашены более тысячи международных наблюдателей почти из ста иностранных государств и разных международных организаций. В частности, будут наблюдательные миссии от Содружества независимых государств, Шанхайской организации сотрудничества.

Как обеспечивается безопасность

В приграничных с Украиной областях выборы проходят на фоне продолжающихся атак дронов. В Белгороде с 12 марта каждый день объявляли ракетную опасность.

В Белгородской, Курской, Ростовской областях и в Крыму избиратели могут проголосовать дистанционно. В Белгородской области на избирательных участках приняты повышенные меры безопасности: в помещениях для голосования имеются указатели «Место для укрытия», окна обложены мешками с песком. В Курской области на участках также усилены меры безопасности.

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков утром 15 марта сообщил, что более 80% избирателей в девяти приграничных муниципалитетах региона проголосовали досрочно. «В связи с возникновением угрозы жизни и здоровью избирателей» региональный избирком разрешил провести с 10 по 14 марта в девяти приграничных районах области досрочное голосование.

Как проходила агитация

Разрешенный период предвыборной агитации начался 17 февраля (за 28 дней до начала голосования согласно законодательству) и закончился в полночь по местному времени в первый день голосования, 15 марта. «День тишины», когда агитацию необходимо было прекращать за сутки до дня голосования, для многодневных выборов был отменен в мае 2021 года. В случае однодневных выборов правило тишины сохраняется.

Агитацию можно было вести на телеканалах (в форме публичных дебатов, дискуссий, круглых столов и так далее), в печатных и сетевых изданиях, распространяя агитматериалы, а также проводя публичные мероприятия. Кандидатам и партиям, их выдвинувшим, предоставлялось бесплатное эфирное время на телеканалах, а также бесплатные печатные площади в периодических изданиях. В этой кампании кандидатам отвели семь часов телевизионного эфира, в том числе 3 часа 30 минут для дебатов. Путин отказался от бесплатного эфирного времени для участия в дебатах.

Кроме того, кандидаты могли закупать и платную рекламу на телевидении. Как писал РБК, платная телереклама оказалась маловостребованной в этой предвыборной гонке. Харитонов сделал упор на дебаты в рамках бесплатных эфиров и встречи с избирателями, а также на размещение наружной рекламы на билбордах; Слуцкий использовал бесплатное эфирное время на телевидении и радио, проводил «баннерную кампанию»; Даванков покупал рекламу на ТВ и наружных средствах размещения, а кроме того, пользовался бесплатным эфирным временем. Предвыборные ролики Путина демонстрировались на федеральных каналах, а в регионах были размещены билборды в поддержку кандидата.

Согласно законодательству, печатные материалы, которые кандидаты использовали для агитации, например листовки или плакаты, в том числе размещенные на рекламных конструкциях, с началом голосования снимать не нужно.

Когда будут результаты

На выборах ВЦИОМ и ФОМ проведут экзитполы (опросы граждан на выходе с избирательных участков), результаты которых опубликуют после закрытия избирательных участков в Калининградской области (после 21:00 мск). Тогда же начнут поступать первые результаты после обработки избирательных бюллетеней на Дальнем Востоке.

Окончательно определить результаты выборов ЦИК должна не позднее 28 марта.

Что будет после выборов

Инаугурация избранного президента должна состояться 7 мая (по истечении шести лет со дня вступления в должность президента, победившего на предыдущих выборах). В тот же день правительство подаст в отставку. В 2018 году Путин уже в день инаугурации внес кандидатуру Дмитрия Медведева на пост главы правительства. Госдума утвердила того премьером на следующий день, 8 мая. Состав кабинета министров Медведев представил президенту через десять дней, 18 мая.

После реформы Конституции кандидатуры большинства министров в Госдуму внесет премьер-министр. Президент же предложит кандидатов на посты руководителей спецслужб, МВД, МИД и Минобороны, проведя консультации по ним с Советом Федерации.

Какую позицию заняли западные страны

Страны «Большой семерки» (США, Великобритания, Канада, Германия, Франция, Италия и Япония) и представитель Европейского союза 24 февраля заявили, что проведение выборов в Крыму, ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях нарушают суверенитет Украины и результатов они не признают. Представитель МИДа Мария Захарова назвала это заявление предвзятым: время G7, по ее словам, «безвозвратно ушло».

Европейский союз не будет формулировать единую позицию по российским выборам, каждое государство примет решение самостоятельно, сообщил на брифинге 14 марта Петер Стано, представитель главы дипслужбы ЕС Жозепа Борреля.