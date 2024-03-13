Калужские власти сделали 15 марта выходным для школьников из-за выборов

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В Калужской области 15 марта объявили выходным днем для школьников из-за выборов президента, сообщил губернатор региона Владислав Шапша в телеграм-канале.

Переносить учебный день на 23 марта не будут.

«Обсудил этот вопрос с министром образования. 15 марта будет для школьников Калужской области выходным днем, без переноса на 23 марта», — написал он.

В школах нескольких городов страны в дни выборов президента России отменили занятия. Так, расписание уроков скорректируют в образовательных учреждениях Татарстана: там проведут выездные занятия в музеях, запланированы спортивные занятия. В школах Владимира 15 и 16 марта уроки проводить не будут.: дети посетят выставки и экскурсии, также для них проведут «День здоровья».

В образовательных учреждениях Самары также отменили занятия в пятницу и субботу в связи с работой избирательных участков. Для школьников организуют «Дни внеурочной деятельности» с походами в музеи и театр. Внеурочные мероприятия вместо уроков 15 и 16 марта планируют провести в школах Владивостока.

Выборы президента России пройдут с 15 по 17 марта. На пост главы государства претендуют четыре кандидата: действующий президент Владимир Путин (в качестве самовыдвиженца), лидер ЛДПР Леонид Слуцкий, вице-спикер Госдумы Владислав Даванков от партии «Новые люди» и член КПРФ, председатель комитета Госдумы по развитию Дальнего Востока и Арктики Николай Харитонов.