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Выборы президента России ,  
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Предварительные результаты выборов президента России. Инфографика

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Выборы президента России
В России завершились выборы президента. Участки по всей стране закрылись, идет подсчет голосов. Сколько процентов набирают кандидаты — в инфографике РБК

Предварительные результаты выборов президента России
Данные на 0
Обработано 80% бюллетеней
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Источник: ЦИК
© РБК, 2024

Явка по всей стране составила 73,33%, сообщается на информационном табло в ЦИК. Избирательные участки три дня — начиная с пятницы — работали с 08:00 до 20:00 по местному времени. В 29 из 89 регионов, в том числе в Москве, проголосовать можно также удаленно через ДЭГ.

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Фото:Максим Шеметов / Reuters

Результаты онлайн-голосования уже обработали в Москве (в столице голосовали на отдельной платформе, ДЭГ считается отдельно от голосования на участках). Владимир Путин набрал 89,1% голосов по результатам обработки ДЭГ в Москве. Кандидат от партии «Новые люди» Владислав Даванков набрал 4,4% онлайн-голосов, депутат Госдумы от КПРФ Николай Харитонов — 3,3%, кандидат от ЛДПР Леонид Слуцкий набирает 3,2% голосов, сообщила глава МГИК Ольга Кириллова. Всего дистанционно проголосовали более 3,6 млн москвичей.

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По результатам обработки результатов голосования на федеральной платформе ДЭГ Владимир Путин также набрал наибольшее число голосов во всех 27 регионах (в протоколе нет результатов Калининградской области, там голосование окончилось на час позже). В числе регионов, где Путин получил больше всего онлайн-голосов избирателей — Московская (699 тыс.), Ростовская (317 тыс.) и Свердловская (250 тыс.) области. Действующий президент лидировал по числу голосов во всех регионах. Затем шел Владислав Даванков, Леонид Слуцкий: менее всего голосов на ДЭГ набрал Николай Харитонов.

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Елизавета Ламова Елизавета Ламова, Светлана Прохорова
Выборы президентские выборы голосование интернет-голосование Владислав Даванков Владимир Путин Николай Харитонов Леонид Слуцкий
Владислав Даванков фото

Владислав Даванков

политик, вице-спикер Госдумы
25 февраля 1984 года
Владимир Путин фото

Владимир Путин

политик, президент России
7 октября 1952 года
Николай Харитонов фото

Николай Харитонов

депутат Госдумы, кандидат в президенты России
30 октября 1948 года
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