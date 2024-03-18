Предварительные результаты выборов президента России. Инфографика

В России завершились выборы президента. Участки по всей стране закрылись, идет подсчет голосов. Сколько процентов набирают кандидаты — в инфографике РБК

Явка по всей стране составила 73,33%, сообщается на информационном табло в ЦИК. Избирательные участки три дня — начиная с пятницы — работали с 08:00 до 20:00 по местному времени. В 29 из 89 регионов, в том числе в Москве, проголосовать можно также удаленно через ДЭГ.

Результаты онлайн-голосования уже обработали в Москве (в столице голосовали на отдельной платформе, ДЭГ считается отдельно от голосования на участках). Владимир Путин набрал 89,1% голосов по результатам обработки ДЭГ в Москве. Кандидат от партии «Новые люди» Владислав Даванков набрал 4,4% онлайн-голосов, депутат Госдумы от КПРФ Николай Харитонов — 3,3%, кандидат от ЛДПР Леонид Слуцкий набирает 3,2% голосов, сообщила глава МГИК Ольга Кириллова. Всего дистанционно проголосовали более 3,6 млн москвичей.

По результатам обработки результатов голосования на федеральной платформе ДЭГ Владимир Путин также набрал наибольшее число голосов во всех 27 регионах (в протоколе нет результатов Калининградской области, там голосование окончилось на час позже). В числе регионов, где Путин получил больше всего онлайн-голосов избирателей — Московская (699 тыс.), Ростовская (317 тыс.) и Свердловская (250 тыс.) области. Действующий президент лидировал по числу голосов во всех регионах. Затем шел Владислав Даванков, Леонид Слуцкий: менее всего голосов на ДЭГ набрал Николай Харитонов.