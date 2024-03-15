Как проходило досрочное голосование на выборах президента России

На фото: голосование в горах Кош-Агачского района Республики Алтай.

В 39 регионах России досрочно проголосовало более 2,3 млн избирателей, отмечала 14 марта глава Центризбиркома Элла Памфилова. «Такого у нас никогда не было, но это понятно, эти выборы отличаются очень резко от всех остальных, потому что они проходят в совершенно другой ситуации», — заявила она.

На президентских выборах 2018 года досрочно проголосовали около 180 тыс. избирателей из отдаленных местностей и порядка 31 тыс. человек на судах, ранее приводил данные ЦИК.