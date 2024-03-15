 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Выборы президента России ,  
0 

Как проходило досрочное голосование на выборах президента России

В России завершилось досрочное голосование на выборах президента
Сюжет
Выборы президента России

В России завершилось досрочное голосование на выборах президента. С 25 февраля проголосовать за кандидата можно было в труднодоступных местностях, а также 42 субъектах, включая новые регионы. Основные дни выборов — 15, 16 и 17 марта. Как проходило голосование — в материале РБК
На фото: голосование в горах Кош-Агачского района Республики Алтай. В 39 регионах России досрочно проголосовало более 2,3 млн избирателей, отмечала 14 марта глава Центризбиркома Элла Памфилова. &laquo;Такого у нас никогда не было, но это понятно, эти выборы отличаются очень резко от всех остальных, потому что они проходят в совершенно другой ситуации&raquo;,&nbsp;&mdash; заявила она. На президентских выборах 2018 года досрочно проголосовали около 180 тыс. избирателей из отдаленных местностей и порядка 31 тыс. человек на судах, ранее приводил данные ЦИК.
Фото: Александр Кряжев / РИА Новости

На фото: голосование в горах Кош-Агачского района Республики Алтай.

В 39 регионах России досрочно проголосовало более 2,3 млн избирателей, отмечала 14 марта глава Центризбиркома Элла Памфилова. «Такого у нас никогда не было, но это понятно, эти выборы отличаются очень резко от всех остальных, потому что они проходят в совершенно другой ситуации», — заявила она.

На президентских выборах 2018 года досрочно проголосовали около 180 тыс. избирателей из отдаленных местностей и порядка 31 тыс. человек на судах, ранее приводил данные ЦИК.

На фото: экипаж транспортного рефрижератора &laquo;Капитан Мокеев&raquo;&nbsp;&mdash; корабль в настоящее время находится в Охотском море. В досрочном голосовании в частности участвовали экипажи судов, которые в дни основного голосования будут в плавании&nbsp;&mdash; по состоянию на 11 марта таких избирателей было чуть более 23 тыс. Большая часть отдавших свой голос сделали&nbsp;это на избирательных участках, образованных в труднодоступных или отдаленных местностях. Членов избирательной комиссии доставляли в отдаленные населенные пункты авиа- и водным транспортом, а также машинами высокой проходимости.
Фото: Сергей Красноухов / РИА Новости

На фото: экипаж транспортного рефрижератора «Капитан Мокеев» — корабль в настоящее время находится в Охотском море.

В досрочном голосовании в частности участвовали экипажи судов, которые в дни основного голосования будут в плавании — по состоянию на 11 марта таких избирателей было чуть более 23 тыс.

Большая часть отдавших свой голос сделали это на избирательных участках, образованных в труднодоступных или отдаленных местностях. Членов избирательной комиссии доставляли в отдаленные населенные пункты авиа- и водным транспортом, а также машинами высокой проходимости.

Члены участковой избирательной комиссии на снегоходе возвращаются по льду реки Каа-Хем после досрочного голосования в селах старообрядцев в Каа-Хемском кожууне (районе), Тыва.
Фото: Илья Наймушин / РИА Новости

Члены участковой избирательной комиссии на снегоходе возвращаются по льду реки Каа-Хем после досрочного голосования в селах старообрядцев в Каа-Хемском кожууне (районе), Тыва.

На фото: избиратели у вертолета с членами избирательной комиссии во время досрочного голосования в Терском районе, Мурманская область. Для голосования в отдаленных местностях использовали переносные урны, их должны вскрыть в участковой комиссии при подсчете голосов в последний день выборов президента.
Фото: Лев Федосеев / ТАСС

На фото: избиратели у вертолета с членами избирательной комиссии во время досрочного голосования в Терском районе, Мурманская область.

Для голосования в отдаленных местностях использовали переносные урны, их должны вскрыть в участковой комиссии при подсчете голосов в последний день выборов президента.

На фото: досрочное голосование на стойбище оленеводов в Приуральском районе ЯНАО. В Иркутской области также голосовали сотрудники метеостанций, в Мурманской&nbsp;&mdash; смотрители маяков.
Фото: Александр Кряжев / РИА Новости

На фото: досрочное голосование на стойбище оленеводов в Приуральском районе ЯНАО.

В Иркутской области также голосовали сотрудники метеостанций, в Мурманской — смотрители маяков.

На фото: избиратели во время досрочного голосования в селе Юбилейное Херсонской области. Досрочное голосование состоялось во всех четырех новых регионах, где действует военное положение. В Херсонской области голосование проходило в два этапа: с 27 по 29 февраля и с 1 по 3 марта (в зависимости от района). В Запорожской области голосование длилась с 25 февраля: первыми голосовали в населенных пунктах, приближенных к линии боевого соприкосновения (они приравнены к труднодоступной местности), отмечала председатель регионального избиркома Галина Катющенко.
Фото: Александр Полегенько / ТАСС

На фото: избиратели во время досрочного голосования в селе Юбилейное Херсонской области.

Досрочное голосование состоялось во всех четырех новых регионах, где действует военное положение. В Херсонской области голосование проходило в два этапа: с 27 по 29 февраля и с 1 по 3 марта (в зависимости от района). В Запорожской области голосование длилась с 25 февраля: первыми голосовали в населенных пунктах, приближенных к линии боевого соприкосновения (они приравнены к труднодоступной местности), отмечала председатель регионального избиркома Галина Катющенко.

Сотрудница выездной избирательной комиссии у метеостанции &laquo;Водопадная&raquo;, Камчатский край.
Фото: Елена Верещака / ТАСС

Сотрудница выездной избирательной комиссии у метеостанции «Водопадная», Камчатский край.

На фото: голосование в поселке Дубовое Белгородской области. В девяти приграничных районах Белгородской области досрочное голосование проходило &laquo;в связи с возникновением угрозы жизни и здоровью избирателей&raquo;. Решение о проведении его с 10 марта принял региональный избирком. Досрочно голосовали жители Белгородского, Борисовского, Вейделевского, Волоконовского, Краснояружского, Ровеньского муниципальных районов, Валуйского, Грайворонского, Шебекинского городских округов&nbsp;&mdash; эти районы расположены в непосредственной близости к зоне проведения военной операции.
Фото: Таисия Лисковец / РИА Новости

На фото: голосование в поселке Дубовое Белгородской области.

В девяти приграничных районах Белгородской области досрочное голосование проходило «в связи с возникновением угрозы жизни и здоровью избирателей». Решение о проведении его с 10 марта принял региональный избирком.

Досрочно голосовали жители Белгородского, Борисовского, Вейделевского, Волоконовского, Краснояружского, Ровеньского муниципальных районов, Валуйского, Грайворонского, Шебекинского городских округов — эти районы расположены в непосредственной близости к зоне проведения военной операции.

Член избиркома в Таштагольском районе Кемеровской области, поселок Карбалык
Фото: Максим Киселев / ТАСС

Член избиркома в Таштагольском районе Кемеровской области, поселок Карбалык

На фото: досрочное голосование в Лисичанске. В ЛНР досрочное голосование проходило с 11 по 14 марта. Избиратели могли отдать свой голос на придомовых территориях и &laquo;в иных местах, где невозможно оборудовать избирательный участок&raquo;, а также на территориях, транспортное сообщение с которыми затруднено, указывала пресс-служба ЦИК ЛНР. Голосование в ДНР началось на день раньше&nbsp;&mdash; 10 марта.
Фото: Станислав Красильников / РИА Новости

На фото: досрочное голосование в Лисичанске.

В ЛНР досрочное голосование проходило с 11 по 14 марта. Избиратели могли отдать свой голос на придомовых территориях и «в иных местах, где невозможно оборудовать избирательный участок», а также на территориях, транспортное сообщение с которыми затруднено, указывала пресс-служба ЦИК ЛНР. Голосование в ДНР началось на день раньше — 10 марта.

Досрочное голосование на выборах президента в оленеводческой бригаде, Чукотский автономный округ.
Фото: Александр Шимоткин / ТАСС

Досрочное голосование на выборах президента в оленеводческой бригаде, Чукотский автономный округ.

На фото: военнослужащие мотострелковых подразделений группировки войск &laquo;Запад&raquo; на Купянском направлении голосуют досрочно в зоне спецоперации, 5 марта. Участки для досрочного голосования также были открыты в тыловых районах зоны военной операции. Выездные избирательные комиссии посещали подразделения, выполняющие боевые задачи на передовой, сообщала ЦИК.
Фото: ТАСС

На фото: военнослужащие мотострелковых подразделений группировки войск «Запад» на Купянском направлении голосуют досрочно в зоне спецоперации, 5 марта.

Участки для досрочного голосования также были открыты в тыловых районах зоны военной операции. Выездные избирательные комиссии посещали подразделения, выполняющие боевые задачи на передовой, сообщала ЦИК.

Досрочное голосование в селе Улахан-Ан, Якутия.
Фото: Вадим Скрябин / ТАСС

Досрочное голосование в селе Улахан-Ан, Якутия.

На фото: военнослужащий во время досрочного голосования на участке в Сирии. Досрочное голосование проводилось и для российских граждан, находящихся за границей. Для его организации было организовано 74 участка в 51 стране.
Фото: ТАСС

На фото: военнослужащий во время досрочного голосования на участке в Сирии.

Досрочное голосование проводилось и для российских граждан, находящихся за границей. Для его организации было организовано 74 участка в 51 стране.

Кот у урны с бюллетенями в Донецке во время досрочного голосования на выборах президента России.
Фото: Дмитрий Ягодкин / ТАСС

Кот у урны с бюллетенями в Донецке во время досрочного голосования на выборах президента России.

Кредит наличными от ВТБ на цели личные!

Кредит наличными от ВТБ
 

Оформить заявку

На цели личные!
 

Оформить заявку

Решение от 2 минут
 

Оформить заявку

От 5000 до 40 млн руб.
 

Оформить заявку

ВТБ. Всё получится!
 

Оформить заявку

Кредит наличными от ВТБ
 

Оформить заявку

ВТБ. Всё получится!
 

Оформить заявку

Реклама. Банк ВТБ (ПАО). Генеральная лицензия Банка России № 1000. 0+

Теги
мультимедиа выборы президента голосование президент ЦИК
Материалы по теме
Досрочное голосование на судах и полярных станциях началось 25 февраля
Политика
На Земле Франца-Иосифа началось досрочное голосование на выборах
Политика
Как и где за рубежом пройдет голосование на выборах президента России
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 15 марта
EUR ЦБ: 100,26 (+0,08) Инвестиции, 14 мар, 17:04 Курс доллара на 15 марта
USD ЦБ: 91,64 (+0,09) Инвестиции, 14 мар, 17:04
AirBridgeCargo вернула в Китай Boeing после двухлетнего простоя Бизнес, 07:30
Newsweek узнал перспективы появления лазерного оружия Британии на Украине Политика, 07:26
Минобороны сообщило о перехвате cнарядов и дронов над двумя регионами Политика, 07:20
В каких квартирах будет больше света: на что обратить внимание при выборе РБК и ПИК, 07:15
Роботы уже убили тысячи человек по всему миру. Почему это только начало Pro, 07:00
Как проходило досрочное голосование на выборах президента России Политика, 07:00 
Бизнес назвал способы увеличить производительность при дефиците кадров Экономика, 07:00
РБК Диалоги с Татьяной Бакальчук и Ольгой Наумовой
Не только женский бизнес: новые идеи, управление, масштабирование
Участвовать
Режим опасности атаки дронов продлился в Воронежской области всю ночь Политика, 06:45
Калужский губернатор сообщил о четырех «подавленных» за ночь дронах Политика, 06:44
Хуситы предупредили об атаках на корабли в Индийском океане Политика, 06:36
Чистая прибыль «Русала» в прошлом году уменьшилась в 6,4 раза Бизнес, 06:01
Болгария отправила Украине первую партию бронетранспортеров Политика, 05:51
Три страны выступили против траты российских активов на боеприпасы Киеву Политика, 05:23
Лидер демократов в сенате США призвал к выборам, чтобы сменить Нетаньяху Политика, 05:14