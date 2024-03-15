Как проходило досрочное голосование на выборах президента России
В России завершилось досрочное голосование на выборах президента. С 25 февраля проголосовать за кандидата можно было в труднодоступных местностях, а также 42 субъектах, включая новые регионы. Основные дни выборов — 15, 16 и 17 марта. Как проходило голосование — в материале РБК
На фото: голосование в горах Кош-Агачского района Республики Алтай.
В 39 регионах России досрочно проголосовало более 2,3 млн избирателей, отмечала 14 марта глава Центризбиркома Элла Памфилова. «Такого у нас никогда не было, но это понятно, эти выборы отличаются очень резко от всех остальных, потому что они проходят в совершенно другой ситуации», — заявила она.
На президентских выборах 2018 года досрочно проголосовали около 180 тыс. избирателей из отдаленных местностей и порядка 31 тыс. человек на судах, ранее приводил данные ЦИК.
На фото: экипаж транспортного рефрижератора «Капитан Мокеев» — корабль в настоящее время находится в Охотском море.
В досрочном голосовании в частности участвовали экипажи судов, которые в дни основного голосования будут в плавании — по состоянию на 11 марта таких избирателей было чуть более 23 тыс.
Большая часть отдавших свой голос сделали это на избирательных участках, образованных в труднодоступных или отдаленных местностях. Членов избирательной комиссии доставляли в отдаленные населенные пункты авиа- и водным транспортом, а также машинами высокой проходимости.
Члены участковой избирательной комиссии на снегоходе возвращаются по льду реки Каа-Хем после досрочного голосования в селах старообрядцев в Каа-Хемском кожууне (районе), Тыва.
На фото: избиратели у вертолета с членами избирательной комиссии во время досрочного голосования в Терском районе, Мурманская область.
Для голосования в отдаленных местностях использовали переносные урны, их должны вскрыть в участковой комиссии при подсчете голосов в последний день выборов президента.
На фото: досрочное голосование на стойбище оленеводов в Приуральском районе ЯНАО.
В Иркутской области также голосовали сотрудники метеостанций, в Мурманской — смотрители маяков.
На фото: избиратели во время досрочного голосования в селе Юбилейное Херсонской области.
Досрочное голосование состоялось во всех четырех новых регионах, где действует военное положение. В Херсонской области голосование проходило в два этапа: с 27 по 29 февраля и с 1 по 3 марта (в зависимости от района). В Запорожской области голосование длилась с 25 февраля: первыми голосовали в населенных пунктах, приближенных к линии боевого соприкосновения (они приравнены к труднодоступной местности), отмечала председатель регионального избиркома Галина Катющенко.
Сотрудница выездной избирательной комиссии у метеостанции «Водопадная», Камчатский край.
На фото: голосование в поселке Дубовое Белгородской области.
В девяти приграничных районах Белгородской области досрочное голосование проходило «в связи с возникновением угрозы жизни и здоровью избирателей». Решение о проведении его с 10 марта принял региональный избирком.
Досрочно голосовали жители Белгородского, Борисовского, Вейделевского, Волоконовского, Краснояружского, Ровеньского муниципальных районов, Валуйского, Грайворонского, Шебекинского городских округов — эти районы расположены в непосредственной близости к зоне проведения военной операции.
Член избиркома в Таштагольском районе Кемеровской области, поселок Карбалык
На фото: досрочное голосование в Лисичанске.
В ЛНР досрочное голосование проходило с 11 по 14 марта. Избиратели могли отдать свой голос на придомовых территориях и «в иных местах, где невозможно оборудовать избирательный участок», а также на территориях, транспортное сообщение с которыми затруднено, указывала пресс-служба ЦИК ЛНР. Голосование в ДНР началось на день раньше — 10 марта.
Досрочное голосование на выборах президента в оленеводческой бригаде, Чукотский автономный округ.
На фото: военнослужащие мотострелковых подразделений группировки войск «Запад» на Купянском направлении голосуют досрочно в зоне спецоперации, 5 марта.
Участки для досрочного голосования также были открыты в тыловых районах зоны военной операции. Выездные избирательные комиссии посещали подразделения, выполняющие боевые задачи на передовой, сообщала ЦИК.
Досрочное голосование в селе Улахан-Ан, Якутия.
На фото: военнослужащий во время досрочного голосования на участке в Сирии.
Досрочное голосование проводилось и для российских граждан, находящихся за границей. Для его организации было организовано 74 участка в 51 стране.
Кот у урны с бюллетенями в Донецке во время досрочного голосования на выборах президента России.
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