Захарова заявила о «беспрецедентных цифрах» на выборах за рубежом
К 8:30 мск на выборах президента России за рубежом проголосовали более 372 тыс. человек, сообщила официальный представитель российского МИДа Мария Захарова в эфире «Первого канала».
Она подчеркнула, что это не окончательный результат, поскольку последние избирательные участки закрылись в 5:00 мск.
«Цифры, конечно, беспрецедентные. <...> На момент 8 часов 30 минут по московскому времени, по предварительным данным, приняли участие в выборах 372 тыс. 779 человек, но это не окончательные данные», — сказала Захарова.
Она добавила, что подсчитаны более 90% бюллетеней.
По данным ЦИК на 1 января 2024 года, за границей были зарегистрированы порядка 1,9 млн избирателей.
За рубежом для голосования были открыты 295 избирательных участков в российских диппредставительствах. Это меньше, чем на предыдущих выборах главы государства в 2018 году, когда работали 394 участка. Глава МИД России Сергей Лавров заявил, что физические возможности по организации выборов стали «гораздо меньше в этом году». В ЦИК назвали основной проблемой обеспечение безопасности во время голосования в недружественных странах.
К избирательным участкам в ряде стран выстраивались очереди проголосовать, некоторые участки, например, в Алма-Ате, Паттайе и Ереване, продлили работу из-за большого количества желающих проголосовать.
Федеральная явка в России (без учета проголосовавших в дистанционном формате) составила 74,22%, сообщила глава ЦИК Элла Памфилова вечером 17 марта.
По подсчетам 99,72% бюллетеней на выборах лидирует действующий президент России Владимир Путин с 87,31%. Второе место занимает Николай Харитонов от КПРФ с 4,3%, на третьем месте — Владислав Даванков от «Новых людей» с 3,83%. Леонид Слуцкий от ЛДПР набирает 3,21%.