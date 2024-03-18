Захарова заявила о «беспрецедентных цифрах» на выборах за рубежом

На выборах президента за рубежом проголосовали более 372 тыс. человек, это беспрецедентные цифры, заявила Захарова. Она уточнила, что подсчитаны еще не все голоса, поскольку последние участки закрылись в 5:00 мск

Россияне, живущие в Южной Корее, стоят в очереди в посольство России в Сеуле, чтобы проголосовать на выборах президента России (Фото: Kim Jae-Hwan / Global Look Press)

К 8:30 мск на выборах президента России за рубежом проголосовали более 372 тыс. человек, сообщила официальный представитель российского МИДа Мария Захарова в эфире «Первого канала».

Она подчеркнула, что это не окончательный результат, поскольку последние избирательные участки закрылись в 5:00 мск.

«Цифры, конечно, беспрецедентные. <...> На момент 8 часов 30 минут по московскому времени, по предварительным данным, приняли участие в выборах 372 тыс. 779 человек, но это не окончательные данные», — сказала Захарова.

Она добавила, что подсчитаны более 90% бюллетеней.

По данным ЦИК на 1 января 2024 года, за границей были зарегистрированы порядка 1,9 млн избирателей.

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За рубежом для голосования были открыты 295 избирательных участков в российских диппредставительствах. Это меньше, чем на предыдущих выборах главы государства в 2018 году, когда работали 394 участка. Глава МИД России Сергей Лавров заявил, что физические возможности по организации выборов стали «гораздо меньше в этом году». В ЦИК назвали основной проблемой обеспечение безопасности во время голосования в недружественных странах.

К избирательным участкам в ряде стран выстраивались очереди проголосовать, некоторые участки, например, в Алма-Ате, Паттайе и Ереване, продлили работу из-за большого количества желающих проголосовать.

Федеральная явка в России (без учета проголосовавших в дистанционном формате) составила 74,22%, сообщила глава ЦИК Элла Памфилова вечером 17 марта.

По подсчетам 99,72% бюллетеней на выборах лидирует действующий президент России Владимир Путин с 87,31%. Второе место занимает Николай Харитонов от КПРФ с 4,3%, на третьем месте — Владислав Даванков от «Новых людей» с 3,83%. Леонид Слуцкий от ЛДПР набирает 3,21%.