Избирком: Путин в Чечне набрал 98,99% после обработки всех бюллетеней

Путин победил на выборах в Чечне с 98,99% после обработки всех протоколов

Кандидат в президенты и действующий глава государства Владимир Путин набрал 98,99% на выборах в Чеченской Республике, сообщила пресс-служба региональной избирательной комиссии.

В голосовании в Чечне приняли участие 792 823 избирателя, из них за Путина проголосовали 784 840 человека. На втором месте — Леонид Слуцкий (ЛДПР), он набрал 0,50% голосов, затем — Николай Харитонов (0,29%), на последнем месте — Владислав Даванков («Новые люди»). Явка составила 97,06%.

По данным ЦИК, после обработки 93,06% бюллетеней Путин набирает 87,26% голосов. Второе место занимает Николай Харитонов, у него 4,29%. У Владислава Даванкова и Леонида Слуцкого — 3,89% и 3,16% соответственно.

Путина уже поздравили с победой на выборах как иностранные лидеры, так и российские политики. Другие кандидаты на пост президента также признали победу действующего президента. В частности, Харитонов заявил, что «россияне показали, как можно сплотиться всей страной», а Даванков отметил, что победитель непременно Путин.