Как голосуют на выборах президента за границей. Фото
В России проходят выборы президента. Для избирателей, находящихся за пределами страны, открыто 295 избирательных участков в 144 странах мира. В большинстве из них отдать свой голос можно только один день — 17 марта, трехдневное голосование было организовано лишь в трех странах: на Кипре, в Таиланде и Южной Осетии. Как избиратели голосуют за рубежом — в фоторепортаже РБК
На фото: выездное голосование на выборах президента в гостинице «Royal Cliff Grand Hotel Pattaya» в Паттайе, Таиланд.
В Таиланде на избирательных участках выстроились очереди из россиян, желающих проголосовать, сообщал МИД. В связи с «высокой активностью избирателей» участковая избирательная комиссия посольства направила дополнительных сотрудников в пункт проведения голосования. Кроме того, время голосования 16 марта продлили на два часа — до 20:00 по местному времени.
По состоянию на 10:00 мск 17 марта за рубежом проголосовали чуть более 125 тыс. человек, сообщила официальный представитель МИД Мария Захарова. Половина из них проголосовала досрочно: член Центризбиркома Павел Андреев ранее заявлял о 62,8 тыс. избирателей отдавших свой голос во время досрочного голосования.
На фото: очередь из избирателей перед открытием избирательного участка № 8042 в здании Посольства России в Минске, Белоруссия.
За границей участки для голосования российских граждан, как правило, создаются на территориях посольств, консульских учреждений, центров Россотрудничества и российских воинских частей.
На фото: голосование на участке № 8438 в Триполи, Ливия.
По данным ЦИК, на 1 января 2024 года численность избирателей, зарегистрированных за пределами России, составляла 1,89 тыс. человек.
На фото: избирательный участок в Пекине, КНР.
В Китае открыто шесть избирательных участков: в Пекине, Гонконге, Гуанчжоу, Шанхае, Шэньяне и Харбине. Также предусмотрено выездное голосование для строителей, сооружающих атомную станцию в Ляньюньгане на востоке Китая, заявил посол России Игорь Моргулов.
На фото: досрочное голосование в городе Сан-Томе, Сан-Томе и Принсипи.
На выборах президента в 2024 году за рубежом открылось заметно меньше участков, чем в 2018-м: 295 против 394. Глава МИД России Сергей Лавров заявлял, что физические возможности по организации выборов стали «гораздо меньше в этом году, чем в предыдущей избирательной кампании». В ЦИКе называли основной проблемой обеспечение безопасности во время голосования в недружественных странах Европы и Америки.
В Псковской области вдоль погранпунктов с ЕС открыли мобильные избирательные участки для голосования на выборах президента. Такие участки расположены в трех приграничных районах области.
Мобильные участки представляют собой автобусы, оснащенные всем необходимым для голосования оборудованием, в том числе системой видеонаблюдения, указывал председатель избиркома Псковской области Игорь Сопов.
Очередь у избирательного участка Nº8026 в Ереване. Он находится на территории Посольства России в Армении. Второй участок для голосования открыт в Гюмри.
Граждане России, находящиеся за пределами страны, не могут проголосовать на выборах президента при помощи дистанционного электронного голосования (ДЭГ): эта система недоступна для иностранных пользователей
В Кувейте досрочное голосование на выборах президента прошло 15 марта. Свой голос отдали 232 избирателя, работающих либо постоянно проживающих в стране.
Голосование на выборах президента России в Баку, Азербайджан
Избирательный участок в посольстве России в Ханое, Вьетнам
У посольства России в Бишкеке (Киргизия) выстроилась очередь из желающих проголосовать на выборах. Избиратели заняли почти весь квартал вокруг здания диппредставительства.
На Кипре голосование началось 15 марта в 8:00 и окончится в 20:00 17 марта. Проживающие в республике россияне могут отдать свои голоса в Никосии, Лимасоле, Ларнаке, Пафосе, Айя-Напе.
Выездное голосование в городе Пакш в Венгрии прошло 15 марта, в нем приняли участие 164 гражданина России (на фото). 17 марта голосование организовано только в Будапеште, в Российском культурном центре
В Чехии на выборах президента России был доступен один избирательный участок № 8330 в Праге. Голосование на нем прошло 15 марта с 8:00 до 20:00, из желающих выстроилась очередь
Досрочное голосование в городе Покхара на базе отеля Barahi, Непал
На территории Венесуэлы участок для голосования открылся 17 марта в городе Каракас. Ранее отдать свой голос можно было досрочно — на острове Маргарита, городах Барселона и Маракай.
Для граждан, прибывающих из Эстонии для голосования, в приграничном Ивангороде открыли избирательный участок на улице Ленина, 3. Был также организован трансфер от погранперехода до участка. 15 марта в Ивангороде проголосовали свыше 200 россиян, сообщала омбудсмен Татьяна Москалькова
Голосование на выборах президента в Русском доме в Астане, Казахстан
Посол России на Ямайке Сергей Петрович голосует на президентских выборах
В Зимбабве состоялось досрочное выездное голосование на участке № 8084 для группы из 16 избирателей, проживающих в городе Булавайо. Оно прошло в одном из залов гостиницы Bulawayo Club, расположенной в центре города.
Избирательный участок №8105 в Ираке
Голосование на выборах президента в посольстве России в Уганде
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