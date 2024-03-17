Как голосуют на выборах президента за границей. Фото

В Псковской области вдоль погранпунктов с ЕС открыли мобильные избирательные участки для голосования на выборах президента. Такие участки расположены в трех приграничных районах области.

Мобильные участки представляют собой автобусы, оснащенные всем необходимым для голосования оборудованием, в том числе системой видеонаблюдения, указывал председатель избиркома Псковской области Игорь Сопов.