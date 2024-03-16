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Профессора УрФУ арестовали за попытку испортить бюллетени в Екатеринбурге

Суд арестовал профессора УрФУ за попытку испортить бюллетени в Екатеринбурге
Сюжет
Выборы президента России
Эмилия Носова
Эмилия Носова (Фото: emilia1974 / VK)

Суд в Екатеринбурге арестовал на 15 суток профессора Уральского федерального университета, женщина была задержана после попытки испортить бюллетени на одном из избирательных участков города. Об этом сообщает Е1 со ссылкой на пресс-службу Свердловского областного суда.

По данным издания, женщину зовут Эмилия Носова, на нее составили административный протокол по статье о мелком хулиганстве. Решение вынес Октябрьский областной суд.

Эмилия Носова — профессор УрФУ и РАН, доктор химических наук. Женщине 50 лет. Ее задержали с зеленой краской 16 марта в гимназии № 13 на улице Карла Маркса, 33, где находятся две участковые избирательные комиссии, сообщили Е1 и «Вечерние ведомости».

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Фото:Андрей Любимов / РБК

В УрФУ Носова работает 19 лет. Пресс-секретарь вуза Дмитрий Бенеманский сказал Е1, что в университете о ней есть «только положительные отзывы». Он предположил, что женщина стала жертвой мошенников.

Источник Ura.ru в силовых структурах утверждает, что профессор УрФУ пришла на избирательный участок с зеленкой под давлением неизвестных лиц, которым она перед этим перечислила 15 млн руб. «Ей сказали: чтобы вернуть деньги, необходимо прийти на избирательный участок в гимназию и залить зеленкой КОИБ [комплекс обработки избирательных бюллетеней]», — рассказал собеседник издания, отметив, что женщина «в протестной активности никогда не была замечена, протестных политических взглядов не имеет».

Ранее глава Центральной избирательной комиссии Элла Памфилова сообщила, что «недалекие люди» пытались поджечь или залить жидкостями ящики с бюллетенями на 29 участках в 20 регионах России. Всего, по ее словам, безвозвратно испорчено 214 бюллетеней.

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Теги
арест мелкое хулиганство суд Екатеринбург бюллетени выборы президента
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