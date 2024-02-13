Путин отказался от участия в дебатах перед выборами

Избирательный штаб Путина отказался от бесплатного времени телеэфиров на федеральных каналах для участия в предвыборных дебатах, сообщили в ЦИК. Всего в выборах участвуют четыре кандидата

Владимир Путин (Фото: Александр Земляниченко / ЕРА / ТАСС)

Избирательный штаб Владимира Путина отказался от бесплатного теле- и радиоэфира для участия в дебатах в качестве кандидата на пост главы государства, сообщила секретарь Центральной избирательной комиссии Наталья Бударина во время жеребьевки по распределению между кандидатами в президенты и выдвинувшими их партиями эфирного времени на государственных федеральных теле- и радиоканалах.

«В ЦИК РФ поступили письменные заявки на участие в жеребьевке бесплатного эфирного времени от четырех зарегистрированных кандидатов и трех политических партий. Информирую, что в ЦИК РФ поступил документ, подтверждающий отказ кандидата в президенты РФ Путина Владимира Владимировича на участие в совместных агитационных мероприятиях на федеральных каналах — это право кандидатов», — сказала она (цитата по ТАСС).

На 15 февраля назначена жеребьевка по распределению дат, мест на полосе и других условий публикации агитационных материалов в государственных печатных изданиях. Предвыборная агитация начнется 17 февраля и продлится до дня начала выборов 15 марта.

Выборы президента России пройдут 15–17 марта 2024 года. В них примут участие четыре кандидата — кроме Путина это вице-спикер Госдумы Владислав Даванков («Новые люди»), лидер ЛДПР Леонид Слуцкий и председатель комитета Госдумы по развитию Дальнего Востока и Арктики Николай Харитонов (КПРФ).

ЦИК отказалась зарегистрировать Бориса Надеждина от партии «Гражданская инициатива» и лидера «Коммунистов России» Сергея Малинковича, а также самовыдвиженцев Анатолия Баташева и Раду Русских.

Баташев и Русских не предоставили в ЦИК достаточное количество подписей (самовыдвиженцам нужно от 300 тыс.). В подписях, которые передали в Центризбирком Надеждин и Малинкович, нашли брак, его количество оказалось больше допустимых 5%: у Надеждина недействительными признали 15,2% подписей, у Малинковича — 14,9%. Надеждин намерен оспорить решение.

Меньше кандидатов в бюллетене за последние 20 лет было только в 2008 году — трое. В случае победы Путина начнется его пятый президентский срок и первый после «обнуления» сроков в результате поправок к Конституции.