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Выборы президента России ,  
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Во двор посольства в Молдавии бросили бутылки с зажигательной смесью

Во двор посольства в Молдавии бросили бутылки с зажигательной смесью
Сюжет
Выборы президента России
Мужчина бросил две бутылки с зажигательной смесью во двор посольства в Кишиневе, где проходит голосование на выборах президента России. Его задержали, участок возобновил работу
Обстановка у посольства России в Кишинёве
Обстановка у посольства России в Кишинёве (Фото: Дмитрий Осматеско / Sputnik / РИА Новости)

Во двор посольства России в Кишиневе, где проходит голосование на президентских выборах, мужчина бросил две бутылки с зажигательной смесью, сообщили «РИА Новости» в пресс-службе дипмиссии.

Полиция задержала мужчину, избирательный участок продолжил работу.

В кишиневской полиции уточнили, что задержан 40-летний мужчина.

РБК направил запрос в пресс-центр посольства России в Молдавии.

ЦИК сообщил о пяти случаях порчи бюллетеней в урнах и краске в КОИБе
Политика

Выборы президента России проходят с 15 по 17 марта. Глава государства избирается на шесть лет, до мая 2030 года. Для победы в первом туре кандидату нужно набрать более половины голосов избирателей, которые принимали участие в голосовании.

В выборах участвуют четыре кандидата: вице-спикер Госдумы и первый заместитель главы фракции «Новые люди» Владислав Даванков, действующий глава государства Владимир Путин (участвует в выборах как самовыдвиженец), глава фракции ЛДПР Леонид Слуцкий и депутат от фракции КПРФ Никола

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Харитонов.

За время работы избирательных участков было зафиксировано несколько попыток помешать процессу выборов в ряде регионов. В Санкт-Петербурге суд арестовал на два месяца девушку, бросившую коктейль Молотова во вход избирательного участка 15 марта. Против нее завели дело по статье о воспрепятствовании работе избирательных комиссий (п. «в» ч. 2 ст. 141 УК, до пяти лет лишения свободы).

На других избирательных участках, в частности, в Москве, Ростове-на-Дону, Екатеринбурге, Карачаево-Черкесии в урну с бюллетенями выливали жидкость, например зеленку. ЦИК на этом фоне призвала усилить охрану урн.

Залившую бюллетени в Москве девушку арестовали, также по аналогичной причине под стражу на 15 суток отправили профессора Уральского федерального университета, принесшей с собой зеленку на избирательный участок в Екатеринбурге.

16 марта глава ЦИК Элла Памфилова заявила, что «недалекие люди» пытались поджечь или залить жидкостями ящики с бюллетенями в 20 регионах России на 29 участках. По ее подсчетам, за время голосования на выборах президента было восемь попыток поджогов на участках. 

Как избиратели голосовали на участках: явка по регионам
Данные на 0
Выбрать регион
Отменить
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Голосование в регионе не проводится
Явка в %
до 40
40-60
60-70
70-80
80-100
*Регионы, подписавшие договоры о присоединении к России 30 сентября 2022 года.
Источник: ЦИК
© РБК, 2024

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Теги
Полина Мартынова Полина Мартынова
Молдавия посольство России Кишинев
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