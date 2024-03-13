В Запорожской области 15 марта сделали выходным из-за выборов президента

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Пятница, 15 марта, будет нерабочим днем в Запорожской области в связи с проведением выборов президента России, сообщил глава региона Евгений Балицкий в телеграм-канале.

«С целью обеспечения реализации избирательных прав граждан Российской Федерации, проживающих на территории Запорожской области, в связи с проведением выборов президента Российской Федерации подписал указ об установлении нерабочим днем 15 марта», — написал он.

Голосование на выборах президента России в 2024 году продлится три дня — с 15 по 17 марта. В Запорожской области его досрочный этап стартовал 25 февраля для населенных пунктов, расположенных близко к линии соприкосновения. 7 марта в регионе начался второй этап досрочного голосования в сельской местности.

В сентябре 2022 года на референдуме по вопросу о вхождении Запорожской области в состав России, по данным регионального избиркома, право голоса имели 540 тыс. избирателей. К августу 2023 года их число сократилось примерно до 496 тыс.

Власти Калужской области объявили 15 марта выходным для школьников из-за выборов президента. На другую дату учебный день решили не переносить. Занятия отменили и в некоторых городах по всей России, в отдельных школах решили скорректировать расписание или провести выездные экскурсии.