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Выборы президента России ,  
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В Запорожской области 15 марта сделали выходным из-за выборов президента

Балицкий: в Запорожской области 15 марта будет выходным из-за выборов президента
Сюжет
Выборы президента России
Фото: Андрей Любимов / РБК
Фото: Андрей Любимов / РБК

Пятница, 15 марта, будет нерабочим днем в Запорожской области в связи с проведением выборов президента России, сообщил глава региона Евгений Балицкий в телеграм-канале.

«С целью обеспечения реализации избирательных прав граждан Российской Федерации, проживающих на территории Запорожской области, в связи с проведением выборов президента Российской Федерации подписал указ об установлении нерабочим днем 15 марта», — написал он.

Калужские власти сделали 15 марта выходным для школьников из-за выборов
Общество
Фото:Павел Лисицын / РИА Новости

Голосование на выборах президента России в 2024 году продлится три дня — с 15 по 17 марта. В Запорожской области его досрочный этап стартовал 25 февраля для населенных пунктов, расположенных близко к линии соприкосновения. 7 марта в регионе начался второй этап досрочного голосования в сельской местности.

В сентябре 2022 года на референдуме по вопросу о вхождении Запорожской области в состав России, по данным регионального избиркома, право голоса имели 540 тыс. избирателей. К августу 2023 года их число сократилось примерно до 496 тыс.

Власти Калужской области объявили 15 марта выходным для школьников из-за выборов президента. На другую дату учебный день решили не переносить. Занятия отменили и в некоторых городах по всей России, в отдельных школах решили скорректировать расписание или провести выездные экскурсии.

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Теги
Евгений Балицкий Запорожская область выборы президента России выходной день
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