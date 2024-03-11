Полиция Латвии будет проверять документы у голосующих на выборах россиян

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Полиция Латвии и Государственная пограничная служба намерены провести проверку документов у россиян, желающих проголосовать на выборах президента России в Риге, сообщает газета NRA.

У посольства России будет установлен контрольно-пропускной пункт, полиция будет проверять основания для проживания на территории ЕС у россиян, которые придут проголосовать.

Латвийская полиция обсудит планы с литовскими коллегами и поделится с ними своими идеями, как не допустить россиян на выборы, сообщил руководитель ведомства Армандс Рукс.

Власти Латвии приравняют участие в выборах президента России в российском посольстве к поддержке военных действий, за что в стране предусмотрена уголовная ответственность. Об этом заявила в конце февраля глава латвийского Минюста Инесе Либиня-Эгнере.

Она отметила, что Рига не может препятствовать россиянам, которые хотят попасть в посольство для голосования, поскольку они являются гражданами России, а посольство является ее территорией. Однако Латвия подготовила осуждающую ноту, в которой говорится, что она не будет принимать специальные меры для проведения этих выборов.

Россия считает неприемлемыми попытки властей Латвии «отсечь» живущих в стране россиян от голосования на президентских выборах, заявила официальный представитель российского МИДа Мария Захарова.