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Выборы президента России ,  
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Полиция Латвии будет проверять документы у голосующих на выборах россиян

NRA: латвийская полиция проверит документы у голосующих на выборах россиян
Сюжет
Выборы президента России
Фото: Нина Зотина / РИА Новости
Фото: Нина Зотина / РИА Новости

Полиция Латвии и Государственная пограничная служба намерены провести проверку документов у россиян, желающих проголосовать на выборах президента России в Риге, сообщает газета NRA.

У посольства России будет установлен контрольно-пропускной пункт, полиция будет проверять основания для проживания на территории ЕС у россиян, которые придут проголосовать.

Латвийская полиция обсудит планы с литовскими коллегами и поделится с ними своими идеями, как не допустить россиян на выборы, сообщил руководитель ведомства Армандс Рукс.

В Латвии сочтут участие в российских выборах поддержкой военной операции
Политика
Фото:Кирилл Кухмарь / ТАСС

Власти Латвии приравняют участие в выборах президента России в российском посольстве к поддержке военных действий, за что в стране предусмотрена уголовная ответственность. Об этом заявила в конце февраля глава латвийского Минюста Инесе Либиня-Эгнере.

Она отметила, что Рига не может препятствовать россиянам, которые хотят попасть в посольство для голосования, поскольку они являются гражданами России, а посольство является ее территорией. Однако Латвия подготовила осуждающую ноту, в которой говорится, что она не будет принимать специальные меры для проведения этих выборов.

Россия считает неприемлемыми попытки властей Латвии «отсечь» живущих в стране россиян от голосования на президентских выборах, заявила официальный представитель российского МИДа Мария Захарова.

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Теги
Латвия выборы президента проверка голосование
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